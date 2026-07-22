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РФС опроверг запрет на трансферы для клубов РПЛ и Первой лиги

10:43, 22.07.2026

Клубам не требуется открывать счета в европейских банках, это является распространенным заблуждением

РФС опроверг запрет на трансферы для клубов РПЛ и Первой лиги
Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз (РФС) опроверг информацию о возможном запрете на трансферы для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги, передает «Матч ТВ».

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков пояснил, что клубам не требуется открывать счета в европейских банках, что является распространенным заблуждением. По его словам, клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию о своих действующих счетах, и ФИФА не требует открытия счетов во французском клиринговом центре.

Дьяков отметил, что в России уже есть примеры успешного прохождения процедуры комплаенса и проведения транзакций с помощью клирингового центра ФИФА.

Он также подчеркнул, что «массового бана» не существует и запреты на трансферы всегда касаются конкретного клуба, а решение принимается индивидуально. Регламент ФИФА не предусматривает «коллективной ответственности», поэтому проблемы одного клуба не влияют на других.

Трансферное окно в России функционирует в обычном режиме и продлится до 10 сентября. Таким образом, угрозы «заморозки составов» для российского футбола нет, добавил Дьяков.

Ранее сообщалось, что ФИФА может наложить трансферный бан на все клубы России.

Никита Егоров

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