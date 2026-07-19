Источник: «Рубин» предлагает €500 тысяч за защитника — участника ЧМ-2026

Казанский клуб ведет переговоры по трансферу 22-летнего Жахонгира Урозова

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» предлагает €500 тысяч за защитника — участника чемпионата мира — 2026 Жахонгира Урозова. Об этом сообщает футбольный инсайдер Анар Ибрагимов.

По данным источника, казанский клуб ведет переговоры с «Динамо» из Самарканда по трансферу Жахонгира Урозова. Сторона продавца рассчитывает получить за игрока €1 млн, однако казанцы просят снизить стоимость наполовину.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

22-летний Урозов сыграл два матча за сборную Узбекистана на чемпионате мира — 2026 в США, Мексике и Канаде против Колумбии и ДР Конго. Трансферная стоимость центрального защитника оценивается в €600 тыс.

Ранее «Рубин» выкупил контракт Игнасио Начо Сааведры из «Сочи» после полугодовой аренды чилийца.

Зульфат Шафигуллин