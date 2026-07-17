Олег Кузьмин рассказал забавную историю с финала Кубка России 2012 года

Экс-защитник казанского клуба поведал, как Роман Еременко забил гол «Динамо» в старых бутсах Игоря Лебеденко

Фото: Реальное время

Тренер «Рубина», а в прошлом защитник казанского клуба Олег Кузьмин в интервью «Реальному времени» рассказал забавную историю с финала Кубка России 2012 года.

В центре нее оказался финский экс-полузащитник «Рубина» Роман Еременко.

— Зато у нас был козырь, про который мало кто знает. Помню, перед финалом состоялась предыгровая тренировка, после которой Курбан Бекиевич всех собрал, сказав, что в день матча будет пасмурно и необходимы соответствующие бутсы. А наш Роман Еременко всю жизнь играл в Adidas, старых, классической модели, с 13 шипами. Когда Бердыев сказал, что бутсы должны быть «в железках», то Еременко взгрустнул: мол, как быть, надо железки, а у него нет. И тут он в мусорном ведре увидел бутсы, которые выбросил Игорь Лебеденко из-за их старости. Еременко их достал, померил, вроде ничего. Решил взять с собой на всякий случай. В итоге он в них играл и забил победный гол (Лебеденко тоже забивал за «Рубин» в рамках розыгрыша победного Кубка в Перми, когда он открыл счет в противостоянии с местным «Амкаром», возможно, в тех же бутсах, — прим. авт.), — заявил Олег Кузьмин.

В 2012 году «Рубин» впервые в истории клуба завоевал Кубок России. В финальном матче на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге казанцы обыграли московское «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте забил полузащитник «Рубина» Роман Еременко.



Евгений Романов