Голкипер Павел Хомченко сравнил уровень шведского чемпионата с КХЛ
Вратарь «Шанхай Дрэгонс» высказался о своем опыте выступления за «АИК»
Голкипер Павел Хомченко в интервью «Реальному времени» сравнил уровень шведского чемпионата и КХЛ.
Вратарь в определенный период своей карьеры выступал за «АИК».
— Если говорить о шведском чемпионате, сильно он уступает по уровню КХЛ?
— Конечно, шведский чемпионат не дотягивает до уровня КХЛ. Наша лига, по моему мнению, сильнее. Но я бы сказал так: шведский чемпионат однозначно сильнее ВХЛ.
— Еще и площадки, отличающиеся от КХЛ. Непривычно было, наверное, на таких аэродромах играть после КХЛ?
— Да, там по размеру другие площадки. На самом деле не скажу, что на таких больших площадках хоккей кажется медленным. Может, со стороны. Но в чемпионате Швеции, когда я играл, много было ярких, техничных игроков с хорошим катанием.
В это межсезонье Павел Хомченко присоединился к команде «Шанхай Дрэгонс».
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