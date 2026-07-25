Голкипер Павел Хомченко сравнил уровень шведского чемпионата с КХЛ

Вратарь «Шанхай Дрэгонс» высказался о своем опыте выступления за «АИК»

Фото: Динар Фатыхов

Голкипер Павел Хомченко в интервью «Реальному времени» сравнил уровень шведского чемпионата и КХЛ.

Вратарь в определенный период своей карьеры выступал за «АИК».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если говорить о шведском чемпионате, сильно он уступает по уровню КХЛ?

— Конечно, шведский чемпионат не дотягивает до уровня КХЛ. Наша лига, по моему мнению, сильнее. Но я бы сказал так: шведский чемпионат однозначно сильнее ВХЛ.

— Еще и площадки, отличающиеся от КХЛ. Непривычно было, наверное, на таких аэродромах играть после КХЛ?

— Да, там по размеру другие площадки. На самом деле не скажу, что на таких больших площадках хоккей кажется медленным. Может, со стороны. Но в чемпионате Швеции, когда я играл, много было ярких, техничных игроков с хорошим катанием.

В это межсезонье Павел Хомченко присоединился к команде «Шанхай Дрэгонс».





Евгений Романов