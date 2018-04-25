Эхо Кемерово: прокуратура требует закрыть елабужский «БатырFitness» и рыбнослободский «Чингисхан»

В Татарстане через суд хотят закрыть популярные у населения, но опасные объекты

Накануне в Елабуге началось рассмотрение иска прокуратуры о приостановке деятельности двухэтажного фитнес-центра. До решения не дошло — представитель ответчика на заседание не явился. Замечания прокуратуры распространенные: эвакуационный выход не открывается изнутри из-за запоров, пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам. При этом фитнес-центр, по данным надзорного ведомства, вообще работал без разрешения на ввод. В ближайшее время состоятся суды еще по трем объектам. «Реальное время» узнало мнения сторон.

Фитнес-центр на месте крытого паркинга

Эхом трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» стали первые иски прокуратуры по результатам проверок мест массового пребывания людей. Елабужскому фитнес-центру «БатырFitness» предъявляют претензии по поводу запоров на дверях эвакуационного выхода со второго этажа и отсутствия огнезащитной обработки несущих металлических элементов здания. Размеры спасательных выходов не соответствовали нормам. Более того, фитнес-центр вообще не должен был работать, считают проверяющие.

— Были разные нарушения, например, пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам. Фитнес-центр работал без разрешения. Изначально это был крытый паркинг, на его реконструкцию было получено разрешение от исполкома Елабужского района. Но разрешения на ввод они уже не получили. Несмотря на это, здание ввели в эксплуатацию. При этом в комплексе была приличная посещаемость, центр активно рекламировался, — дала комментарий старший помощник Елабужского городского прокурора Гульнар Басырова.

С начала апреля фитнес-центр на улице Чапаева не работает, временная приостановка продлится как минимум до 18 мая. На этот день назначено очередное заседание суда по иску о закрытии комплекса. Гульнар Басырова отмечает, что при проверке руководство фитнес-центра адекватно реагировало на замечания, полностью с ними соглашалось. «Утверждали, что некоторые размеры эвакуационных выходов они не знали, что-то не усмотрели — нарушения объясняли так. По отсутствию разрешения на ввод в эксплуатацию, возможно, предполагали, что можно и так работать», — рассуждает старший помощник Елабужского городского прокурора.

С начала апреля фитнес-центр на улице Чапаева не работает, временная приостановка продлится как минимум до 18 мая. Фото vk.com/batyrfitness



Комплекс открылся в конце 2017 года, с того момента это была первая проверка, причем внеплановая.

Управляющий фитнес-центра «БатырFitness» Михаил Волков сообщил «Реальному времени», что готов прокомментировать ситуацию, если получит «добро» от собственника компании. При этом в официальной группе клуба есть запись от 8 апреля о том, что филиал на Чапаева («БатырFitness» представлен в Елабуге двумя фитнес-центрами, — прим. ред.) закрыт до 24 апреля, и «это связано с проведением ремонтных работ по пожарной безопасности».

Следующее сообщение на сайте от 23 апреля менее оптимистично:

«Уважаемые клиенты, к сожалению, завтра мы не откроемся, как обещали. Не все успели доделать, разрешение на открытие не получено. Абонементы всем продлят».

Вопрос о том, насколько законным было разрешение на перепрофилирование автопаркинга под объект для людей, может стать поводом для другой проверки.



«Когда мы открывались, почему никто об этом не говорил?»

26 апреля аналогичный суд намечен в Алексеевском, там прокуратура подала иск о закрытии ТЦ «Аляска». В этом центре на третьем этаже нет второго эвакуационного выхода, автоматическая пожарная сигнализация так и вовсе не работает, отмечают в пресс-службе прокуратуры РТ. И продолжают список нарушений: системы автоматического пожаротушения нет, огнетушители неисправны, детская игровая зона находится на третьем этаже.

При этом «Аляска» продолжает работу, что подтверждает руководитель объекта Фарида Шарафиева:

— Мы работаем, все по максимуму устранили. Когда три года назад открывались, то мне никто и слова не сказал, что, например, нужна система автоматического пожаротушения. Или про лестницу на третий этаж тоже никто не говорил. Спрашивала у прокуратуры, на каком основании мне тогда разрешили открыться?! Не ответили.

Со слов Шарафиевой, третий этаж сейчас опечатан, с арендаторами, которые там находились, пришлось расстаться («потери — 50 тысяч рублей в месяц»), детскую площадку переместили на второй этаж. Торговый центр не работал четыре дня, после устранения первых замечаний было разрешено снова открыться, за исключением третьего этажа. Пустить туда арендаторов получится только после монтажа автоматической системы пожаротушения.

— Спрашиваю: какую именно автоматику нужно — газовую, порошковую или водяную? Установка последней стоит 500 тысяч рублей, составить смету на проведение — восемь тысяч. Пока не ответили, говорят, что нужно почитать документы, — объясняет Фарида Шарафиева.

В этом центре на третьем этаже нет второго эвакуационного выхода, автоматическая пожарная сигнализация не работает



Хранение мебели на лестнице

Работает и торгово-офисный центр «Чингисхан» в Рыбной Слободе, несмотря на иск прокуратуры о приостановке деятельности до устранения нарушений. Проверка показала, что здесь на лестничной площадке хранят мебель, эвакуационные выходы нельзя открыть без ключа, нет актов проверки пожарных кранов, нет системы автоматического пожаротушения. Не обошлось и без незаконной перепланировки — на чердаке открыли центр развития семьи «Оазис» и агентство недвижимости, а в подвале вели торговлю, хотя по проекту такое использование этих помещений не предусматривалось. Как и соответствующие меры пожарной безопасности.

— Мы устранили все замечания. Вчера отдал все документы в прокуратуру, будем ждать суда. Из подвала ушли две торговые точки, с четвертого этажа тоже ушли. То, что там площади занимали без разрешений, этого не знал. Мы же законопослушные люди. Все, что могли, исправили, — уверен завхоз торгово-офисного центра «Чингисхан» Ринат Хазиев.

Проверка мест с массовым пребыванием людей показала, что нарушения встречаются не только в торговых объектах. В Джалильском дворце культуры кроме проблем с пожарным краном без ствола и рукава и загроможденным эвакуационным выходом проверяющие нашли деревянные конструкции и декорации из горючих материалов, не обработанные огнезащитным составом. Пожарной сигнализации не оказалось.

Работает и торгово-офисный центр «Чингисхан» в Рыбной Слободе, несмотря на иск прокуратуры о приостановке деятельности до устранения нарушений. Фото topwar.ru



— С замечаниями согласны, устраняем. У нас начался ремонт, приобрели пожарные краны, освободили эвакуационные пути, ведутся работы. Сколько именно потребуется денег, не могу точно сказать, нужно смотреть по смете. А вообще, у нас капитальный ремонт всего здания, мы закрыты до сентября, — пояснила заместитель директора по работе с персоналом Джалильского дворца культуры Лилия Шаймухамитова.



По поводу тренировочных эвакуаций она заявила, что их всегда проводили, каждый год, «а в этом году просто забыли». Заседание суда по этому объекту назначено на 28 апреля.

P.S. После публикации представитель собственника здания и руководства фитнес-центра «БатырFitness» Нурислам Кадыров ответил, что основные замечания прокуратуры уже исправили.

— Сейчас главная задача — ввести объект в эксплуатацию, получить на это разрешение. Почему не было до этого — не было опыта, — комментирует Нурислам Кадыров.

С его слов, недвижимостью уже 10—15 лет владеют его родители, это была «теплая стоянка», которую в прошлом году было решено переоборудовать в фитнес-центр.

Нурислам Кадыров добавил, что занимался этим вопросом и рассудил, что прежнего разрешения на ввод будет достаточно, несмотря на то, что назначение здания поменялось. «Переделок особых не было, все несущие конструкции, конструктив сохранены», — добавил представитель собственника здания.