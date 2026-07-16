Артем Батрак: «С «Шанхаем» Яшкин Кубок Гагарина не возьмет точно»

Комментатор КХЛ ТВ высказался о трансфере 33-летнего нападающего в стан «драконов»

Фото: Динар Фатыхов

Известный российский комментатор Артем Батрак в беседе с «Реальным временем» высказался относительно трансфера Дмитрия Яшкина в «Шанхай Дрэгонс».

Сегодня казанский клуб в своих социальных сетях официально объявил, что чешский нападающий покинул расположение команды. Ранее президент «Шанхая» Илья Ковальчук публично заявил, что Яшкин пополнит «Дрэгонс» в новом сезоне КХЛ.

— Не знаю, попрощался ли Яшкин с мечтой выиграть Кубок Гагарина. На его решение перейти в «Шанхай Дрэгонс» наверняка повлиял фактор хорошего города (Петербург), в переговорах клуб был, видимо, убедительнее. Но тем не менее, думаю, с «Шанхаем» Яшкин Кубок Гагарина не возьмет точно, — отметил Батрак.

Дмитрий Яшкин выступал за «Ак Барс» с 2023 по 2026 год.



Евгений Романов