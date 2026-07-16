Источник: «Рубин» выкупит футболиста «Сочи» за 60 млн рублей

Игнасио Сааведра Начо провел последние полгода в аренде в казанской команде

«Рубин» собирается выкупить у «Сочи» полузащитника Игнасио Начо Сааведру за 60 млн рублей. Об этом сообщает футбольный инсайдер Иван Карпов.

Начо подпишет с «Рубином» контракт до лета 2029 года. Казанский клуб смог договориться об активации опции выкупа 27-летнего футболиста за менее чем €1 млн. Именно эта сумма была оговорена изначально в договоре аренды «Рубина» и «Сочи».

По данным источника, футболист уже прошел медосмотр перед трансфером и находится в Казани.

Начо провел за казанский клуб последние полгода на правах аренды. За «Рубин» чилийский полузащитник сыграл 11 матчей и не отметился голевыми действиями. Казанцы под руководством Франка Артиги финишировали в чемпионате России восьмыми, не превзойдя прошлогодний седьмой результат.

Ранее «Рубин» взял в аренду из московского «Спартака» защитника и продлил контракт с полузащитником Даниилом Кузнецовым.

Зульфат Шафигуллин