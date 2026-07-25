УНИКС подписал чемпиона Единой лиги ВТБ Сергея Клюева

Клуб заключил с центровым контракт на один сезон

Фото: предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Казанский УНИКС подписал контракт на один сезон с центровым Сергеем Клюевым (208 см, 95 кг).

Клюев является воспитанником СШОР города Химки. Выступая за команду «Химки-2», он стал чемпионом, а также серебряным и бронзовым призером Единой молодежной лиги ВТБ. Также Клюев выступал за фарм-клуб «Химки-Подмосковье» в Суперлиге и основную команду в Единой лиге ВТБ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Летом 2021 года Клюев перешел в МБА и стал бронзовым призером Кубка России. В декабре 2023 года его подписал ЦСКА, с которым центровой стал чемпионом Единой лиги ВТБ и обладателем золотой медали чемпионата России. Летом 2024-го перешел во владивостокское «Динамо», а уже в декабре оказался в «Темп-СУМЗ», с которым стал чемпионом Суперлиги.

Ранее в середине июля УНИКС подписал контракт с защитником Макаром Коноваловым. Также в стан «бело-зеленых» перешли Лука Шаманич, Ксавьер Ратэн-Мэйс, Брэндан Адамс, Никита Михайловский и Александр Гудумак. Главные сделки УНИКСа «Реальное время» обсудило вместе с экс-баскетболистом казанской команды, чемпионом Евролиги — центровым Иваном Лазаревым.

Денис Петров