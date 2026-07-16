Сборная Аргентины стала вторым финалистом ЧМ-2026

Две голевые передачи Лионеля Месси позволили коллективу Скалони сотворить камбэк в матче с Англией

Фото: afa.com.ar

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года.

В полуфинале команда Лионеля Скалони обыграла англичан со счетом 2:1.

Отметим, что до 85-й минуты Аргентина уступала в счете. На 55-й минуте первый гол во встрече забил новичок «Барселоны» Энтони Гордон.

В концовке аргентинцы сумели изменить ход встречи. Сначала дальним ударом на 85-й минуте забил Энцо Фернандес. А уже в компенсированное время, на 92-й минуте, Лаутаро Мартинес принес победу сборной Аргентины (2:1).

В обоих голах результативными передачами отметился Лионель Месси.

В финале Аргентина встретится со сборной Испании, которая ранее в первом полуфинале одолела Францию со счетом 2:0.

Если Аргентина победит в финале ЧМ-2026, то она станет третьей сборной в истории футбола, которой два раза подряд удавалось брать золотые медали чемпионата мира.



Ранее такое достижение покорялось лишь сборной Италии (победы на мундиалях 1934 и 1938 годов), а также сборной Бразилии (1958,1962).

Евгений Романов