Наследие ЧМ: «В 100 метрах от Месси и Роналду мечтают постоять многие, а они у нас жили!»

Иностранным гостям Казань будет показывать не только дом, где жил Ленин, но и стадион, где играли легенды футбола

Фото: Максим Платонов

«Грандиозно!», «Великолепно!» — подавляющее большинство туристов высоко оценили усилия Казани по организации большого футбольного праздника, уверяют в Госкомитете по туризму. В свою очередь, республика тоже довольна результатами. Не считая моря позитива от ЧМ, это и экономическая выгода. Иностранные гости оставили в Татарстане более 11 млрд рублей, что в шесть раз больше, чем за время проведения Кубка конфедераций в прошлом году. Подробности — в материале «Реального времени».

«Казань Арену» сравнили с музеем Ленина

Чемпионат мира по футболу для Казани уже закончился, теперь в Татарстане ждут отложенного PR-эффекта:

— Опыт всех стран, которые проводили ЧМ, показывает, что после него в течение 2—4 лет турпоток растет большими темпами. У нас есть планы по использованию наследия игр, в цикле осенних выставок мы выйдем с новыми туристическими продуктами. У нас побывали Роналду, Месси, Неймар, в ста метрах от них мечтают постоять многие люди на Земле. А они у нас жили, играли. У нас же есть дом, где жил Владимир Ленин, вот так же теперь есть стадион и все остальное, где играли и жили эти игроки, — поделился планами Сергей Иванов, председатель Госкомитета РТ по туризму.

Во время футбольных матчей сборных Ирана, Германии и Австралии в Казани сотрудники Госкомитета по туризму проводили встречи с представителями этих стран, чтобы наладить турпоток в наш город.

— Очень плотные встречи были с Ираном, они пришли в восторг от Татарстана, Германия проявляет серьезный интерес, Австралия выражала приятное удивление Казанью, — отметил Иванов.

Сергей Иванов: «У нас побывали Роналду, Месси, Неймар, в ста метрах от них мечтают постоять многие люди на Земле. А они у нас жили, играли»



Туристов посчитали

Средняя загрузка всех средств размещения составила 81%, в дни матчей — 91,5%. На финальные игры 30 июня и 6 июля доходило почти до 100%. Загруженность отелей и хостелов на время игр в среднем выросла на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Некоторые болельщики для проживания выбрали автодома, перед Казанской ярмаркой даже организовали специальную площадку, на которой останавливались в импровизированном жилье жители Швейцарии, Колумбии, Германии и России.

— Средняя продолжительность пребывания в Казани — три дня, 6% туристов приезжали на один день, без ночевки. Многие болельщики приезжали на 4—7 дней. Был рекорд — 24 дня, это был австралийский болельщик, — сообщил Сергей Иванов. К слову, в целом болельщиков из Австралии оказалось на удивление много.

В Казань приезжали жители не только тех стран, чьи сборные играли в нашем городе, но и, например, Великобритании, Израиля, Японии. У всех большим спросом пользовались экскурсии по Казани, а также в Свияжск и Болгар. Туристско-информационные центры по городу за время игр посетили более 35 тысяч гостей.

— Самые распространенные вопросы — помочь с обменом денег, получить карту города, узнать, где и какие проходят экскурсии, где можно отведать блюда национальной кухни, — рассказал Сергей Иванов на пресс-конференции. Из необычных запросов вспомнился случай, когда туристско-информационный центр посетил защитник сборной Германии по футболу Жером Боатенг в поисках маски для сна.

На всех видах транспорта поток пассажиров вырос на 30—40%. Некоторые предпочитали добираться своим ходом, например, байкеры из Омана так и доехали до Казани, пересекли не одну границу. Уже на месте они говорили об ощущении безопасности, гостеприимстве, хотя отправляться в путешествие в Россию боялись.

В Казань приезжали жители не только тех стран, чьи сборные играли в нашем городе



Самостоятельные туристы

Многие туристические места испытали особый интерес со стороны гостей. Посещаемость Музея чак-чака выросла на 20% по отношению к тому же периоду прошлого года, семь тысяч человек побывали в Храме всех религий, причем большинство приезжали самостоятельно. Кто-то отправился на пляж в Лаишево, в Боровое Матюшино, на Голубые озера. Про 297 тысяч туристов, которые посетили Казанский кремль, еще накануне сказала Лилия Галимова. К такому же периоду 2017 года показатель вырос на 30,3%. Среди гостей больше всего все-таки российских туристов — 58%, иностранцев — 42%.

— Чаще всего в Казань прилетали мужчины 24—34 лет в компании с друзьями, в отель заселялись на три дня, — составил типичный портрет гостя Иванов.

При этом 50% от всех болельщиков планируют вернуться в Казань уже туристами, 95% будут рекомендовать город и республику своим близким. «Подавляющее большинство гостей остались очень довольны нахождением у нас. 75% поставили десять баллов из десяти», — отметил председатель госкомитета.

Татарстан, в свою очередь, также доволен итогами мундиаля: в Казань приезжали в основном платежеспособные болельщики, которые потратили за время матчей 11,2 млрд рублей, что в шесть раз больше, чем за тот же период 2017 года.

— Эффект кратно выше предыдущих соревнований, — заметил Иванов, имея в виду Кубок конфедераций, Универсиаду и ЧМ по водным видам спорта. — На ЧМ по футболу приехала другая аудитория, финансово обеспеченная. Средняя сумма трат за все время в Казани — 37 тысяч рублей, сюда входят проживание, питание, покупки, развлечения. Но здесь нет стоимости билетов на игры, транспортных расходов, поэтому все реальные расходы превышают 18 млрд рублей.

50% от всех болельщиков планируют вернуться в Казань уже туристами, 95% будут рекомендовать город и республику своим близким



Те же прогнозные показатели Сергей Иванов называл и в мае. Прошедший ЧМ по футболу показал, что у иностранных болельщиков примерно на 40% расходов больше, чем у россиян. Щедрость зарубежных гостей вполне объяснима, учитывая, что их удивила доступность наших цен.

Факты про еду

самым популярными блюдами у болельщиков оказались бургеры и стейки, напитком — пиво;

в ресторанах татарской кухни продавали от 70 до 100 треугольников в день;

средний чек российского болельщика — 1500 рублей;

средний чек иностранного болельщика — 2000 рублей;

самые доброжелательные болельщики — из Колумбии, после ужина они пригласили шеф-повара и исполнили песню в знак благодарности в одном из городских ресторанов.