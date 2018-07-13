Наследие ЧМ: «В 100 метрах от Месси и Роналду мечтают постоять многие, а они у нас жили!»
Иностранным гостям Казань будет показывать не только дом, где жил Ленин, но и стадион, где играли легенды футбола
«Грандиозно!», «Великолепно!» — подавляющее большинство туристов высоко оценили усилия Казани по организации большого футбольного праздника, уверяют в Госкомитете по туризму. В свою очередь, республика тоже довольна результатами. Не считая моря позитива от ЧМ, это и экономическая выгода. Иностранные гости оставили в Татарстане более 11 млрд рублей, что в шесть раз больше, чем за время проведения Кубка конфедераций в прошлом году. Подробности — в материале «Реального времени».
«Казань Арену» сравнили с музеем Ленина
Чемпионат мира по футболу для Казани уже закончился, теперь в Татарстане ждут отложенного PR-эффекта:
— Опыт всех стран, которые проводили ЧМ, показывает, что после него в течение 2—4 лет турпоток растет большими темпами. У нас есть планы по использованию наследия игр, в цикле осенних выставок мы выйдем с новыми туристическими продуктами. У нас побывали Роналду, Месси, Неймар, в ста метрах от них мечтают постоять многие люди на Земле. А они у нас жили, играли. У нас же есть дом, где жил Владимир Ленин, вот так же теперь есть стадион и все остальное, где играли и жили эти игроки, — поделился планами Сергей Иванов, председатель Госкомитета РТ по туризму.
Во время футбольных матчей сборных Ирана, Германии и Австралии в Казани сотрудники Госкомитета по туризму проводили встречи с представителями этих стран, чтобы наладить турпоток в наш город.
— Очень плотные встречи были с Ираном, они пришли в восторг от Татарстана, Германия проявляет серьезный интерес, Австралия выражала приятное удивление Казанью, — отметил Иванов.
Туристов посчитали
Средняя загрузка всех средств размещения составила 81%, в дни матчей — 91,5%. На финальные игры 30 июня и 6 июля доходило почти до 100%. Загруженность отелей и хостелов на время игр в среднем выросла на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Некоторые болельщики для проживания выбрали автодома, перед Казанской ярмаркой даже организовали специальную площадку, на которой останавливались в импровизированном жилье жители Швейцарии, Колумбии, Германии и России.
— Средняя продолжительность пребывания в Казани — три дня, 6% туристов приезжали на один день, без ночевки. Многие болельщики приезжали на 4—7 дней. Был рекорд — 24 дня, это был австралийский болельщик, — сообщил Сергей Иванов. К слову, в целом болельщиков из Австралии оказалось на удивление много.
В Казань приезжали жители не только тех стран, чьи сборные играли в нашем городе, но и, например, Великобритании, Израиля, Японии. У всех большим спросом пользовались экскурсии по Казани, а также в Свияжск и Болгар. Туристско-информационные центры по городу за время игр посетили более 35 тысяч гостей.
— Самые распространенные вопросы — помочь с обменом денег, получить карту города, узнать, где и какие проходят экскурсии, где можно отведать блюда национальной кухни, — рассказал Сергей Иванов на пресс-конференции. Из необычных запросов вспомнился случай, когда туристско-информационный центр посетил защитник сборной Германии по футболу Жером Боатенг в поисках маски для сна.
На всех видах транспорта поток пассажиров вырос на 30—40%. Некоторые предпочитали добираться своим ходом, например, байкеры из Омана так и доехали до Казани, пересекли не одну границу. Уже на месте они говорили об ощущении безопасности, гостеприимстве, хотя отправляться в путешествие в Россию боялись.
Самостоятельные туристы
Многие туристические места испытали особый интерес со стороны гостей. Посещаемость Музея чак-чака выросла на 20% по отношению к тому же периоду прошлого года, семь тысяч человек побывали в Храме всех религий, причем большинство приезжали самостоятельно. Кто-то отправился на пляж в Лаишево, в Боровое Матюшино, на Голубые озера. Про 297 тысяч туристов, которые посетили Казанский кремль, еще накануне сказала Лилия Галимова. К такому же периоду 2017 года показатель вырос на 30,3%. Среди гостей больше всего все-таки российских туристов — 58%, иностранцев — 42%.
— Чаще всего в Казань прилетали мужчины 24—34 лет в компании с друзьями, в отель заселялись на три дня, — составил типичный портрет гостя Иванов.
При этом 50% от всех болельщиков планируют вернуться в Казань уже туристами, 95% будут рекомендовать город и республику своим близким. «Подавляющее большинство гостей остались очень довольны нахождением у нас. 75% поставили десять баллов из десяти», — отметил председатель госкомитета.
Татарстан, в свою очередь, также доволен итогами мундиаля: в Казань приезжали в основном платежеспособные болельщики, которые потратили за время матчей 11,2 млрд рублей, что в шесть раз больше, чем за тот же период 2017 года.
— Эффект кратно выше предыдущих соревнований, — заметил Иванов, имея в виду Кубок конфедераций, Универсиаду и ЧМ по водным видам спорта. — На ЧМ по футболу приехала другая аудитория, финансово обеспеченная. Средняя сумма трат за все время в Казани — 37 тысяч рублей, сюда входят проживание, питание, покупки, развлечения. Но здесь нет стоимости билетов на игры, транспортных расходов, поэтому все реальные расходы превышают 18 млрд рублей.
Те же прогнозные показатели Сергей Иванов называл и в мае. Прошедший ЧМ по футболу показал, что у иностранных болельщиков примерно на 40% расходов больше, чем у россиян. Щедрость зарубежных гостей вполне объяснима, учитывая, что их удивила доступность наших цен.
Факты про еду
- самым популярными блюдами у болельщиков оказались бургеры и стейки, напитком — пиво;
- в ресторанах татарской кухни продавали от 70 до 100 треугольников в день;
- средний чек российского болельщика — 1500 рублей;
- средний чек иностранного болельщика — 2000 рублей;
- самые доброжелательные болельщики — из Колумбии, после ужина они пригласили шеф-повара и исполнили песню в знак благодарности в одном из городских ресторанов.
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