Артем Батрак высказался о трансферной кампании «Ак Барса» этим летом

Комментатор КХЛ ТВ оценил работу менеджмента казанского клуба в текущем межсезонье

Фото: Динар Фатыхов

Известный российский хоккейный комментатор Артем Батрак в разговоре с «Реальным временем» прокомментировал трансферную кампанию «Ак Барса» в нынешнем межсезонье.

— Честно говоря, вообще не понимаю, что происходит с «Ак Барсом» в это межсезонье. Потому что практически никаких новостей. Все как будто бы заморожено. Но работа должна вестись, иначе «Ак Барс» действительно растеряет как минимум на треть команду, с которой вышел в прошлом сезоне в финал Кубка Гагарина, — сказал Батрак.

Этим летом «Ак Барс» покинули Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, Илья Карпухин, Илья Сафонов, Степан Фальковский. К середине июля казанцы не достигли договоренностей по новым контрактам с Артемом Галимовым, Тимуром Биляловым и Григорием Денисенко.



Евгений Романов