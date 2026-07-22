Евсеев начнет сезон в топ-6 обороны «Ак Барса»

Защитник вернулся из аренды в хабаровском «Амуре»

Фото: Динар Фатыхов

Защитник Никита Евсеев начнет новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в топ-6 обороны казанского «Ак Барса». Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев.

Ранее появлялась информация, что Евсеев будет обменян в нижегородское «Торпедо».

— Переговоры всегда есть со всеми командами, но «Ак Барс» не хочет его отдавать. Евсеев начнет в Казани, они видят его в топ-6. Пока вот так, — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В минувший сезон Евсеев провел 61 матч и набрал 16 (14+12) очков, выступая на правах аренды за хабаровский «Амур».

Ранее «Ак Барс» расстался с двумя лидерами нападения.

Зульфат Шафигуллин