Евсеев начнет сезон в топ-6 обороны «Ак Барса»
Защитник вернулся из аренды в хабаровском «Амуре»
Защитник Никита Евсеев начнет новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в топ-6 обороны казанского «Ак Барса». Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев.
Ранее появлялась информация, что Евсеев будет обменян в нижегородское «Торпедо».
— Переговоры всегда есть со всеми командами, но «Ак Барс» не хочет его отдавать. Евсеев начнет в Казани, они видят его в топ-6. Пока вот так, — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».
В минувший сезон Евсеев провел 61 матч и набрал 16 (14+12) очков, выступая на правах аренды за хабаровский «Амур».
Ранее «Ак Барс» расстался с двумя лидерами нападения.
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