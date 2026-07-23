Рустам Минниханов встретился с «Рубином» перед стартом нового сезона РПЛ

Раис Республики Татарстан дал напутствие казанской футбольной команде в преддверии начала чемпионата России

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в преддверии нового сезона РПЛ встретился с футбольным клубом «Рубин» в новом манеже имени Н.И. Сентябрева на территории базы команды.

— Рубин» — это наш бренд, гордость республики, наша визитная карточка. Клуб знают далеко за пределами Татарстана. Понятно, спорт есть спорт: есть взлеты, есть падения. Но сегодня мы очень устойчиво стоим: хороший тренерский состав, наши верные болельщики, которые преданы своему клубу, — сказал Минниханов казанской команде.

— Мы можем побороться с любой командой. Видим целеустремленность, настрой клуба к позитивному результату. Все это — совместная работа наших спортсменов, тренерского штаба, административного и медицинского персонала. Усиление команды позволит вам играть еще более стабильно, — добавил также раис Республики Татарстан.

В завершение встречи капитан футбольного клуба «Рубин» Игор Вуячич подарил Рустаму Минниханову именную футболку. В этом году домашний комплект традиционного рубинового цвета посвящен 140-летнему юбилею татарского поэта Габдуллы Тукая.

Подробнее об основных изменениях в составе «Рубина» и как казанская команда готовилась к новому сезону — читайте в материале «Реального времени». Матч первого тура чемпионата РПЛ с «Краснодаром» состоится 26 июля в Казани в 19:30 мск.

Евгений Романов