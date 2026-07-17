Тренер «Рубина» Кузьмин рассказал, как дважды отказал «Зениту»

В одном случае его хотели обменять на Бухарова

Фото: Реальное время

Бывший защитник, а ныне тренер «Рубина» Олег Кузьмин рассказал, как дважды отказался от перехода в «Зенит». Впервые питерский клуб приглашал футболиста в сентябре 2012 года, с возвращением в Казань нападающего Александра Бухарова.

— После выходных я возвращался в Казань, и мне позвонил Курбан Бекиевич Бердыев, пояснив, что у клуба есть вариант возвращения из Санкт-Петербурга Александра Бухарова, но «Зенит» при этом хотел забрать меня. Помню, я в таком ступоре приехал в аэропорт, подумал, что «Рубин» будет играть в еврокубках, а заявка на Лигу чемпионов у «Зенита» уже была заполнена, и мне оставалось играть только в чемпионате. Все эти мысли я объяснил Бердыеву, и он ответил, что понимает и рад, что я остаюсь, потому что нужен команде. В итоге Питер взял Рената Янбаева, — сказал Кузьмин в интервью «Реальному времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

Второе приглашение защитника «Рубина» в «Зенит» состоялось через несколько лет, когда нынешний рулевой питерцев Сергей Семак завершил игровую карьеру.

— А позднее мне звонил Семак, который был в тренерском штабе «Зенита», спрашивая, не хочу ли я попробовать силы в «Зените». Но и ему я ответил, что и к городу прикипел, и в команде меня все устраивает, и он согласился, сказав, что понимает, — заявил Кузьмин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Семак еще раньше звал защитника в «Рубин», но в итоге после его перехода сам вскоре перебрался в «Зенит».

Кузьмин выступал за «Рубин» с лета 2010 года по май 2018 года, сыграв за казанскую команду 203 матча, в которых забил 7 голов и сделал 19 голевых передач. С казанцами футболист стал бронзовым призером чемпионата России (2010), обладателем Кубка России (2011/2012) и Суперкубка России (2012). С 10 апреля 2019 года является тренером «Рубина».

Полное интервью с Олегом Кузьминым читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин