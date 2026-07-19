«Зенит» стал обладателем Суперкубка России в 2026 году
«Сине-бело-голубые» победили «Спартак» в послематчевой серии пенальти
«Зенит» стал обладателем Суперкубка России в 2026 году.
В Нижнем Новгороде подопечные Сергея Семака обыграли «Спартак».
В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. На 25-й минуте «красно-белых» вывел вперед Кристофер Мартинс. А на 90+8 минуте счет в игре сравнял нападающий «Зенита» Александр Соболев.
В послематчевой серии пенальти сильнее оказались петербуржцы со счетом 4:2.
Отметим, первый тур РПЛ стартует уже на следующих выходных.
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