«Зенит» стал обладателем Суперкубка России в 2026 году

«Сине-бело-голубые» победили «Спартак» в послематчевой серии пенальти

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России в 2026 году.

В Нижнем Новгороде подопечные Сергея Семака обыграли «Спартак».

В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. На 25-й минуте «красно-белых» вывел вперед Кристофер Мартинс. А на 90+8 минуте счет в игре сравнял нападающий «Зенита» Александр Соболев.

В послематчевой серии пенальти сильнее оказались петербуржцы со счетом 4:2.

Отметим, первый тур РПЛ стартует уже на следующих выходных.



Евгений Романов