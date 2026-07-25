Строительство Центра развития футбола в Казани завершено на 90%
Выполнение работ по строительству четырех крытых футбольных манежей составляет 81%
Готовность Центра развития футбола на базе «Рубина» составляет 90%. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, его слова приводит пресс-служба раиса Татарстана.
Всего возводится 14 объектов:
- выполнение работ по строительству четырех крытых футбольных манежей составляет 81%;
- по строительству универсальных спортивных площадок в работе остается последний объект программы, расположенный в Казани, он готов на 32%;
- строительство ледовых арен выполнено на 58% от плана.
Напомним, полное завершение строительства универсального комплекса и всего Центра развития футбола планируется к августу 2026 года. Он станет площадкой для круглогодичных тренировок и системной подготовки игроков для команд республики с раннего возраста.
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