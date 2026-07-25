Новости спорта

17:33 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Строительство Центра развития футбола в Казани завершено на 90%

12:25, 25.07.2026

Выполнение работ по строительству четырех крытых футбольных манежей составляет 81%

Строительство Центра развития футбола в Казани завершено на 90%
Фото: Динар Фатыхов

Готовность Центра развития футбола на базе «Рубина» составляет 90%. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, его слова приводит пресс-служба раиса Татарстана.

Всего возводится 14 объектов:

  • выполнение работ по строительству четырех крытых футбольных манежей составляет 81%;
  • по строительству универсальных спортивных площадок в работе остается последний объект программы, расположенный в Казани, он готов на 32%;
  • строительство ледовых арен выполнено на 58% от плана.

Напомним, полное завершение строительства универсального комплекса и всего Центра развития футбола планируется к августу 2026 года. Он станет площадкой для круглогодичных тренировок и системной подготовки игроков для команд республики с раннего возраста.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также