Строительство Центра развития футбола в Казани завершено на 90%

Выполнение работ по строительству четырех крытых футбольных манежей составляет 81%

Фото: Динар Фатыхов

Готовность Центра развития футбола на базе «Рубина» составляет 90%. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, его слова приводит пресс-служба раиса Татарстана.

Всего возводится 14 объектов:

выполнение работ по строительству четырех крытых футбольных манежей составляет 81%;

по строительству универсальных спортивных площадок в работе остается последний объект программы, расположенный в Казани, он готов на 32%;

строительство ледовых арен выполнено на 58% от плана.

Напомним, полное завершение строительства универсального комплекса и всего Центра развития футбола планируется к августу 2026 года. Он станет площадкой для круглогодичных тренировок и системной подготовки игроков для команд республики с раннего возраста.

Денис Петров