Акинфеев завершил выступления за сборную России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде и больше не будет выступать в составе сборной России.

32-летний вратарь выступал за отечественную сборную с 2004 года. Он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов.

Акинфеев является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии. С 2017 года он был капитаном сборной, в том числе и на чемпионате мира — 2018 в России.

Напомним, что в матче 1/8 финала в матче против сборной Испании Игорь Акинфеев отразил решающий пенальти, чем вывел российскую команду в следующую стадию турнира.