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«Рубин» подписал контракт с Игнасио Сааведрой

20:24, 16.07.2026

Чилийский полузащитник выступал за «Рубин» на правах аренды из «Сочи»

«Рубин» подписал контракт с Игнасио Сааведрой
Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» объявил о подписании полноценного контракта с чилийским полузащитником Игнасио Сааведрой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

— С новичком подписан контракт до лета 2029 года, — сообщает пресс-служба.

В прошлом сезоне футболист играл за «Рубин» на правах аренды из «Сочи» и провел 11 матчей. Как ранее сообщал инсайдер Иван Карпов, сумма выкупа составила 1 млн евро.

У чилийца оставался последний год по контракту с «Сочи», а зарплата игрока в «Рубине» составит 60 млн рублей. Начо будет выступать за казанский клуб под 14-м номером.

Ранее «Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Даниилом Кузнецовым.

Вадим Вахрушев

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