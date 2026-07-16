«Рубин» подписал контракт с Игнасио Сааведрой

Чилийский полузащитник выступал за «Рубин» на правах аренды из «Сочи»

«Рубин» объявил о подписании полноценного контракта с чилийским полузащитником Игнасио Сааведрой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

— С новичком подписан контракт до лета 2029 года, — сообщает пресс-служба.

В прошлом сезоне футболист играл за «Рубин» на правах аренды из «Сочи» и провел 11 матчей. Как ранее сообщал инсайдер Иван Карпов, сумма выкупа составила 1 млн евро.

У чилийца оставался последний год по контракту с «Сочи», а зарплата игрока в «Рубине» составит 60 млн рублей. Начо будет выступать за казанский клуб под 14-м номером.

Ранее «Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Даниилом Кузнецовым.

Вадим Вахрушев