Артем Батрак: «То, что Петан возвращается в КХЛ, — только плюс»

Комментатор КХЛ ТВ прокомментировал трансфер 31-летнего канадца в «Шанхай Дрэгонс»

Фото: Динар Фатыхов

Известный комментатор КХЛ ТВ Артем Батрак в беседе с «Реальным временем» прокомментировал трансфер Николаса Петана в «Шанхай Дрэгонс».

Соглашение с нападающим будет рассчитано до конца сезона-2026/27.

— Ник Петан оставил впечатление довольно профессионального хоккеиста, который ерундой в чемпионате не занимался. Мог и черновую работу выполнить, не только солировать в атаке. Но в итоге полноценной звездой КХЛ не стал. По габаритам его можно, наверное, сравнивать с Джастином Азеведо, который тоже в «Ак Барсе» играл. На мой взгляд, Ник Петан — легионер, который может усилить многие команды КХЛ. То, что он возвращается в нашу лигу, — только плюс. У Петана большой уровень мастерства, если проследить его карьеру. Сейчас вопрос только в его форме и желании, с какими амбициями, настроем он возвращается в КХЛ, — охарактеризовал Ника Петана комментатор Артем Батрак.

В «Ак Барсе» Николас Петан выступал в сезоне-2024/25. В 60 матчах (с учетом плей-офф) он набрал 50 (13+37) очков.



Евгений Романов