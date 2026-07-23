Экс-хоккеист НХЛ вместо «Ак Барса» перешел в клуб из европейской лиги

Казанский клуб называли в числе претендентов на Кевина Лабанка

Американский нападающий Кевин Лабанк на правах свободного агента перешел в швейцарский «Рапперсвиль». Об этом сообщает пресс-служба европейского клуба.

Хоккеист подписал однолетний контракт с «Рапперсвилем».

На Лабанка претендовали два клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — минское «Динамо» и казанский «Ак Барс». В итоге американец выбрал швейцарский вариант продолжения карьеры.

Минувший сезон Лабанк провел в «Шанхай Дрэгонс, набрав 34 (15+19) очка в 55 матчах «регулярки» КХЛ при показателе полезности –24.

Напомним, «Ак Барс» расстался с защитниками Ильей Карпухиным и Степаном Фальковским, а также нападающими Дмитрием Яшкиным и Александром Барабановым. Подробный разбор экспертом летней трансферной кампании «барсов» — в материале «Реального времени».

До КХЛ Лабанк долгое время выступал в Северной Америке за «Коламбус» и «Сан-Хосе».



Зульфат Шафигуллин