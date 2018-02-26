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ПхенчханНаш: Алина Загитова и другие небезразличные Татарстану «олимпийские атлеты из России»

11:00, 26.02.2018 99

Все, что нужно знать про «татарскую принцессу» и квартет «официальных татарстанских спортсменов» на прошедших зимних Играх

ПхенчханНаш: Алина Загитова и другие небезразличные Татарстану «олимпийские атлеты из России» Фото: vk.com

Игры-2018 в Пхенчхане подошли к своему логическому завершению, лишь укрепившись в статусе одной из самых странных Олимпиад в истории — как минимум для России. Слабейший хоккейный турнир, отстранение львиной доли лидеров нашей сборной, среди которых было немало «чистых» спортсменов, и прочие скандалы… Между тем для Татарстана эти Игры оказались, напротив, вполне успешными. По два серебра и бронзы, по официальной версии татарстанского Минспорта, а также золото (в личном зачете) и серебро (в командном) «татарской принцессы», уроженки нашей республики Алины Загитовой, которую мы также вправе считать своей. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги Пхенчхана-2018 для Татарстана.

Почему Алина Загитова в этом списке

Общеизвестно, что мировой спорт давно превратился в бизнес. Это воспринимается как данность и особо не критикуется, когда вопрос касается игровых видов спорта. Однако и в индивидуальных видах многое решают деньги. Так получилось, что из пятерки «официальных» спортсменов-татарстанцев сразу трое родились за пределами республики. Что характерно, татар среди них нет. Так, лыжница Анна Нечаевская родилась в поселке Теплый Ручей Вологодской области, сноубордист Владислав Хадарин — в Новосибирске, а его коллега по виду спорта Милена Быкова — в Уфе. Все они переехали в Татарстан в поисках лучших условий для покорения спортивных олимпов всех мастей. И называть их татарстанскими воспитанниками, казалось бы, правильно.

Но только до тех пор, когда осознаешь, что уроженка Татарстана (а именно, Лениногорска), которая свои первые шаги в фигурном катании делала в Альметьевске, представляет нынче Ижевск. Речь, конечно же, о 15-летней «татарской принцессе» Алине Загитовой, которая в Пхенчахе сенсационно выиграла золото Олимпийских игр. По большому счету, татарская спортсменка «досталась» Удмуртии случайно. Ее отец Ильназ Загитов, известный по выступлениям за татарстанские «Нефтяники» Лениногорска и Альметьевска, отправился завершать спортивную карьеру в ижевскую «Ижсталь». Это основная причина, по которой Алина нынче представляет столицу Удмуртии.

Ильназ Загитов отправился завершать спортивную карьеру в ижевскую «Ижсталь». Это основная причина, по которой Алина нынче представляет столицу Удмуртии. Фото vk.com

Что в соседнем регионе, конечно, стараются всячески подчеркнуть. Так, глава Удмуртии Александр Бречалов написал в своем «Твиттере»: «Ура! Наша Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады! Поздравляю первого тренера Алины Наталью Антипину! Золотая медаль из далекого Пхенчана в День защитника Отечества. Что может быть символичнее?».

Никто не умаляет заслуг соседней республики, которая дала Загитовой спортивный «кров и хлеб», но, открывая материал о достижениях Татарстана на аренах Пхенчхана, было бы преступлением не отметить коренную татарку (впрочем, этот факт уже оспаривается, см. ниже) Алину Загитову. Так же как никто не вправе запретить простым болельщикам считать Алину своей, несмотря на подчас странные квазиюридические нормы российского спорта. Тем более если говорить совсем объективно, то олимпийской чемпионкой Загитову сделали в Москве, а не в Казани или Ижевске.

«Чужая среди своих»

Действующая наставница фигуристки Этери Тутберидзе даже перестаралась. Судя по довольно скорбному выражению ее лица после развязки произвольной программы женского катания в Пхенчхане (ТВ-картинка не врет), специалист едва ли не жалела, что взрастила такую приму, которая взяла и подвинула любимицу тренера (а также, признаем это, очень многих россиян, да и поклонников фигурного катания во всем мире) Евгению Медведеву на задний план, то есть на серебряную ступень олимпийского пьедестала. Поразительно, но подростку Загитовой пришлось выдерживать давление не со стороны конкурентов из других стран, которые в основном были настроены дружелюбно, а от главных лиц фигурного катания страны, таких как Татьяна Тарасова, Мария Бутырская или Алексей Ягудин. Они, почти не стесняясь, откровенно «топили» за Медведеву, причем порой это выглядело не как объективный спортивный анализ, а как настоящая вкусовщина.

А что несли в эфирах федеральных ТВ-каналов комментаторы прямых эфиров! Алина Загитова выезжает на награждение, а в это время собеседники за кадром рассказывают о детском увлечении Медведевой рисованием. Да и во время награждения было видно, что Алина буквально прячет улыбку, будто стесняясь своего успеха. «Довели ребенка», — скажете вы. И будете, в принципе, правы, но сегодня хочется сделать акцент на том, что этот «ребенок» обладает поистине чемпионскими стальными нервами, которые и позволили вырвать это золото буквально зубами. Показательно, что после объявления итоговых оценок весь тренерский штаб российской сборной, во главе с Тутберидзе и Тарасовой, успокаивал Медведеву, тогда как Алина скромно стояла в сторонке. Словно не она взяла первое золото своей страны на этой кошмарной для России (назовем вещи своими именами) Олимпиаде-2018.

Олимпийской чемпионкой Загитову сделали в Москве, а не в Казани или Ижевске. Фото instagram.com/azagitova

Вернет ли Загитову Татарстан?

Интересен (особенно для татарстанских болельщиков) и тот факт, что Загитова является прихожанкой Соборной мечети Москвы. Об этом в своем блоге сообщил журналист, руководитель отдела национальных проектов МИА «Россия сегодня» Радик Амиров. «Она ходила в Соборную мечеть Москвы с бабушкой, и Ильдар-хазрат Аляутдинов читал им, чтобы у Алины было все хорошо!» — написал Амиров.

— Перед каждым крупным турниром Алина приходит в Соборную мечеть вместе с бабушкой Надилей Фаатовной. Они просят меня прочитать дуа, и мы вместе читаем молитвы. Победа Загитовой на Олимпийских играх — это в том числе результат ее личного духовного стремления к родной религии. Она очень скромная и в то же время целеустремленная и общительная девушка. Прямо скажу — гордость татарской и мусульманской общины, — цитирует слова самого Аляутдинова «РИА Новости».

Безусловно, татарстанским спортивным функционерам не делает чести то, что они упустили из своей орбиты Алину. Но лучше поздно, чем никогда — в кулуарах уже поползли слухи о намерениях и «проверке интереса» по возвращению Загитовой под цвета татарстанского флага. И, может быть, стоит с этим поторопиться, поскольку и соседи могут соблазниться звучанием фамилии фигуристки. Так, известный башкирский сценарист, писатель и кинодраматург Зухра Буракаева уже написала на своей странице в «Фейсбуке»: «Всегда забываешь все эти условные ограничения, когда выступают такие красавицы с нашими фамилиями. Алия Мустафина, Алина Загитова...»

А краевед Альберт Асылгужин и вовсе утверждает, что Алина — башкирка: «Так или иначе, значительная часть башкир-енейцев осталась у себя на родине — на территории Приуралья. И одной из прекрасных представительниц этого древнего рода является Алина Загитова. Если бы в нашем распоряжении была информация о том, как звали хотя бы ее деда, а лучше и прадеда, то составить шежере семьи Загитовых не составило бы большого труда».

По всей видимости, точку в споре о национальной принадлежности Загитовых может поставить только сама Алина. Или ее отец. А пока в соцсетях татары поздравляют друг друга с победой землячки, а поэт Роберт Минуллин посвятил ей даже стих на татарском.

Лыжница Анна Нечаевская в Пхенчхане завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х5 км классическим и свободным стилем. Фото Granada (wikipedia.org)

«Приезжие» не сильнее «коренных»

Но у Татарстана куда более богатый опыт по «переманиванию» талантливых спортсменов в «нежном» возрасте. Что тут говорить, если, повторим, из пятерки «официальных» татарстанских спортсменов на ОИ в Пхенчхане трое родились за пределами республики.

Лыжница Анна Нечаевская в Пхенчхане завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х5 км классическим и свободным стилем. Остальные «татарстанцы» выступили гораздо скромнее. Речь о сноубордистах Владиславе Хадарине и Милене Быковой — первый занял 19-е и 20-е место в слоупстайле и биг-эйр, соответственно, а представительница прекрасного пола в параллельном гигантском слаломе взяла лишь 10-е место и завершила борьбу на стадии 1/8 финала.

Интересно, что коренные татарстанцы из «списка Владимира Леонова» (о нем чуть ниже) выступили успешнее. Парная фигуристка Евгения Тарасова завоевала серебряную медаль в командном зачете, а в личных соревнованиях остановилась с партнером в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место. Наконец, лыжник Андрей Ларьков завоевал сразу две медали — серебро и бронзу. Второе место он занял в эстафете 4х10 км в классическом и свободном стиле, а третье — в 50-километровом марафоне классическим стилем.

Лыжник Андрей Ларьков завоевал сразу две медали — серебро и бронзу. Фото Руслана Ишмухаметова (aif.ru)

Потеряли не только Загитову

— Эти Олимпийские игры получились очень непростыми для нашей страны. Несмотря на то, что ряд лидеров нашей команды не смогли поехать в Пхенчхан, сборная показала свой класс и уверенно выступила в ряде дисциплин. Четыре медали Татарстана по итогам Игр — это отличный результат, который удалось показать, несмотря на все сложности вокруг этой поездки. Хочется поздравить спортсменов, которые были на передовой, тренерские штабы, персонал, который работает со спортсменами, федерации по видам спорта, — прокомментировал результаты татарстанцев министр по делам молодежи, спорту и туризму республики Владимир Леонов официальному сайту своего ведомства.

Интересно, что «переманивая» спортсменов из других регионов, «официальный спортивный Татарстан» теряет не одну лишь Алину Загитову. Например, Лиана Ганеева родилась в Актанышском районе, а играет в хоккей с шайбой в Коми, в ХК «Арктик-Университет». Фануза Кадирова из Кукморского района занимается хоккеем там же. Ольга Сосина, уроженка Альметьевска, сейчас выступает за уфимский ХК «Агидель». А бобслеист Руслан Самитов представляет Москву…

ОПРОС
Артур Халилуллов
Справка

Результаты татарстанских спортсменов (включая Алину Загитову) на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

  • Всего 6 медалей: 1 золото, 3 серебра и 2 бронзы

Фигурное катание

  • Алина Загитова — золото в личном зачете и серебро в командном зачете
  • Евгения Тарасова — серебро в командном зачете

Лыжные гонки

  • Анна Нечаевская — бронза в командном зачете
  • Андрей Ларьков — серебро в командном зачете, бронза в личном зачете

Спорт БашкортостанУдмуртияТатарстан
комментарии 99

комментарии

  • Анонимно 26 февр
    а может, лучше министерства начнут возвращать ученых, инженеров, врачей?! )
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    Анонимно 26 февр
    Иди учись на инженера, врача, учёного. Кто тебе мешает?
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  • Анонимно 26 февр
    Родившийся в Татарстане - не значит, что он из Татарстана. Где живет и работает - тот регион и гордится должен. А Вы, "Татарстан" тут причем?
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    Анонимно 26 февр
    Рязанским областям то гордится совсем нечем
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    Анонимно 26 февр
    Уедет Алина в США, какой регион должен гордиться?
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    Анонимно 26 февр
    А в США Алина уже не будет татаркой? Ну насмешили!
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    Анонимно 26 февр
    Ну так воспитайте чемпинов у себя в рязанях и гордитесь. Кто мешает?
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    Анонимно 26 февр
    Вот воспитайте в своих областях чемпионов и делайте с ними, что хотите, а это наше, татарское, а не ваше
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    Анонимно 26 февр
    Вас, националистов, не спросили!
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    Анонимно 26 февр
    Националисты это те, кто категорически не хочет учить и выступает против татарского языка и Татарстана
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    Анонимно 11 марта
    националисты это те кто насильно пытается заставить жить другие нации по своим законам
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    Анонимно 14 марта
    Ну ну, татары метиску Алину себе присваивает, а русские метиску Женю. Башкиры и армяне молча радуются в сторонке
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    Анонимно 02 марта
    1. жоржик. можно увидеть документы из загса города Лениногорска о рождении в нём нашей киземки, татарчоночка Алинушки? А?
    2. а если не будет документа, что наша малышка родилась в нашем Татарстане, то как? Вам наша победа не нужна?
    3. что мужик из Зеленодольска не наш? Не Татарстанский?
    4. а если про Вас так скажут? Вы то сами откуда? может Ваших предков пригнали сюда из Суздальской земли после 1237 года и что тогда?
    5. они победили обе, причём одна с фактически не зажившим переломом, победил тандем созданный тренером Этери Тутберидзе, а Вы то, что лично сделали чтобы русская принцесса татарского происхождения вместе с Медведевой победив подтолкнула ещё и мужиков на такое же чудо?
    6. так каков Ваш личный вклад в обеспечение победы Алины, что Вы тут сказали, что Вы татарин?
    7. или это Вы вместо Лейсан, мамы Алины, притащили свою дочь обратно к Этери Тутберидзе, заставив свою дочь подчиняться требованиям тренера?
    8. понятно у Вас личный друг видимо профессор научного коммунизма ... только вот где не то что научный, а просто коммунизм, который они строили нашими руками... видимо тут так же;
    9. становитесь тренером, ну хотя бы рубина, или Ак барса создайте команду и разгромите всех. Только вот Вы сможете без легионеров? нынешние не могут, хотя татары как и Вы.. видимо ещё что то надо, кроме того, о чём Вы сказали...

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    Анонимно 11 марта
    ТАТАР кызы Алина, какая еще урыс принцесса? Ты что с бодуна с печки свалился жоржик! Ищи свою прынцессу в рязани!!!
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    Анонимно 14 марта
    Верно. Странная статья. Татары вообще любят к Татарии всех присваивать. Ещё до начала игр читала о Медведев ой, Загитовой, Трусовой... И вот ведь странность, где-то наткнулась на интервью отца Алины, где он сам утверждал, что у них в роду есть башкиры. Не надо метисов трогать. Алина на выходку встречающих её в аэропорту правильно поступила, сделала вид, что не заметила. Не спроста. И с Шейк та же муть (бабушка башкирка) метиска.
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  • Анонимно 26 февр
    Тут в соседнем тексте башкирские медальные потуги на ОИ - одна заваляющаяся бронзочка. Неудивительно, что они на Алиночку губешки раскатали.
    Но она татарка и наша. И точка. Башкирам - выдыхать и удмуртам тоже
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    Анонимно 26 февр
    Объективное заблуждение, либо развитие комплекса неполноценности.
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    Анонимно 26 февр
    Выдал не татарстанский IP и перегар
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    Анонимно 26 февр
    Если человека, которого Вы воспринимаете как представителя своего народа, своим считают и башкортлар с удмуртами, то это должно только радовать! Потому как и башкортлар с удмуртами нам не чужие. :)
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    Анонимно 28 февр
    предки у нее башкиры
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Татарка она, или башкирка- это неважно. Важно- что не ваша
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    1. жоржик. она наша. Русская принцесса татарского происхождения;
    2. и нечего пиариться на ребёнке, нашей киземке. Лучше добейтесь, чтобы мы зарабатывали деньги на татарском молокеи масле, а не на татарстанской нефти, так скажем.
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Она россиянка татарской национальности
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Загитов Алина - есть и будет татарской султаншей!
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Смешные Вы наши соседи, своими комплексами превосходства татарского народа везде и во всем, Вам уже мерещится, что как будто даже Этери Тутберидзе успокаивала Медведеву перед награждением.. А надо было ей ликовать и хлопать Алину по спине, когда другая ее ученица (по сути тоже еще ребенок) плачет от досады, сама правда еше не понимая, что тоже, не менее важную победу для страны принесла. Без серебра Жени, победа России была бы не столь очевидной по этому виду спорта. Молоддчины обе, и перестаньте по этому гнать всякую ерунду, если бы своими глазами не видел, как тренер нежно обнимала обеих своих учениц. И никакого пренебрежения к достижениям нашей красавицы я не увидел и не услышал...
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  • Анонимно 26 февр
    Загитовой житья теперь не дадут, лучше выступать за другую страну
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    Как эта татарка посмела выиграть у "медведевой"? Куда смотрит дума, правительство?
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    Давайте не будем,как Тарасовы и иже с ними,показывать недостоинство. Алиночка,как и наша Фаузия Байрамова,своей сутью и душой настоящей татарочки,показывают всем нам,пример истинности своего Я. Почему только они,наши хрупкие,нежные,цельные,красивые татарочки??? У меня на глазах навернулись слезы,когда прочитал коментарии простых болельщиков страны Россия,где они возмущались откровенным третированием Алиночки,всякими ущербными духовно,представителями московской тусовки. Я,никогда не забуду это унижение ребёнка. Никогда.
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    Фальсификация с переписью татар Башкортостана башкирами ставит за грань закона все их какие-либо претензии.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Выдаёт IP региона 62- только оттуда такие разговоры ведутся
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    пффф. какая еще фальсификация? сами себе сочинили сказки и сами в них верите. смешные вы
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Такая же как с допингом. Недопустили до Олимпиады. И тут нельзя допускать в приличное общество.
    Ответить
    Анонимно 14 марта
    Вы это отцу Алины скажите, он другого мнения и не отказывается от происхождения из рода еней
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    Ну сколько можно перетягивать одеяло на себя??? Это не делает чести. Ну и что, что татарка... К Татарстану она отношения не имеет НИКАКОГО! И ничего в этом зазорного нет! Она молодец? Да! А татарстанские чиновники от спорта пусть выдохнут и развивают детский и юношеский спорт в республике, а не пытаются перетащить к себе кого-то, уже имеющего достижения!
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Развивайте спорт в россии, зачем употребляете мельдоний?
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    А ты кто? В какой стране живёшь?
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Я живу в государстве Татарстан
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Я вообще москвич, но из-за того что она татарка болел за Загитову.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Занимайся своими московскими делами
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Не тебе говорить, чем мне заниматься. А Загитова большой молодец, мы татары всей страны гордимся.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Не хами!
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    А не указывай, чем мне заниматься
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Вы в свои слова вникаете или пишите не думая? Как может татарочка Загитова "не иметь отношения к Татарстану"? Она имеет отношение уже только потому, что она принадлежит к татарскому народу.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Не только. Ее отец сообщил, что Татнефть является спонсором Алины Загитовой.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Это как ... тарака .. не имеет отношения...
    У Вас понятийный аппарат первертивен.
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    Такой бред написан в статье! Москва ее тренирует и деньги на нее тратит! Заслуги лично ее и тренера! Причем здесь ее корни?))
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Просто ваша проиграла, поэтому вам и завидно
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Здесь разговор именно о национальной принадлежности. Хотелось бы вам напомнить, что Москва жирует на деньги Татастана тоже.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    как победила татарка, так сразу причём тут корни
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    Мудро поступит Загитова, если переедет в другую страну. Победу на Медведевой ей не простят
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    именно шулай (((
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    Спасибо России за победу жительницы Удмуртии Загитовой.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    россия в олимпиаде не участвовала. Вы о чём? Победил татарский атлет
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Не примазывайтесь. В Олимпийских играх не по национальной разнарядке участвуют. Есть страна Россия, как бы вам не хотелось иного.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    россии запретили участвовать в Зимних Олимпийских играх из-за многочисленных допинговых нарушений, после чего президент Олимпийского комитета России Жуков ИЗВИНИЛСЯ и ПРИЗНАЛ вину
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    мне становится страшно за девочку, действительно многим перебежала дорожку
    Надо ее защитить
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Надо ей помочь переехать
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    ПОДОЖДИТЕ, астрофизик Сюняев работает в Европе, доктор Акчурин в Москве, Герой соцтруда Роальд Сагдеев в Америке, и что теперь, мы не должны гордиться своими соотечественниками, их татарскими корнями. Что за одноклеточные здесь пишут.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Победа может быть только русской
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    А как языки учить, так сразу зачем нам ИХ татарския язык
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    Достали уже эти московские комментаторы! Твердят: Великие РУССКИЕ спортсмены, русский дух, русский характер! Ну в конце-концов научитесь неучи - "Российские спортсмены", "Российский дух", "Российский характер". У нас многонациональная страна, у нас федерация. Алина Загитова татарка, родилась в Ижевске, тренировалась в Москве, это и есть РОССИЯ, дом для более 100 народов, которые составляют её славу.




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  • Анонимно 26 февр
    БЕДНАЯ ДЕВОЧКА, ДАЙ АЛЛАХ ЕЙ ЗДОРОВЬЯ, КАК ЕЁ ТРОЛЯТ МОСКОВСКИЕ СМИ!!! КОШМАР! НУ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ОНА ЖЕ НАША, РОССИЙСКАЯ ГОРДОСТЬ.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Поэтому нам нужно наше, татарское, государство
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Оно уже у тебя в границах твоего дивана построено.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Татарское государство это из разряда фантастики, надо чтобы В НАШЕЙ РОССИИ была внятная национальная политика.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    1991-й забыл что-ли?
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Татарское государство?!!! Вот товарищ с головой не дружит! Ну давай, давай, строй своё диванное государство внутри России! Вот только с кем будешь экономические отношения развивать? Валюта? Армия? Смешной...
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Помни 1991-й
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Амин булсы!
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  • Анонимно 26 февр
    Она победила безоговорочно, я понимаю когда её тролят америкосы, но когда свои, я не могу понять. Она круче, чем вся "красная машина", она побеждала сильнейших спортсменов мира, а не дворовые команды, обломки НХЛ.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Какие ещё свои? Свои уважают местную культуры и учат языки. А это так, знакомые и не больше
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    правильно написали,полностью поддерживаю
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Да, Алина-супер,ты навсегда уже вошла в историю! А вот ни кто даже не знает,что за 1000км от Казани, в очень крутом городе ,а город действительно крутой,только мало кто об этом знает, родина Павла Датцука и Юлии Липницкий,приехал не кто нибудь,(на турнир mmy,бои без правил )сам Майкл Тайсон, вместе с Федором Емельяненко, и уральским мировым знаменитым боксером Константином Дзью,дали мастер класс! И ещё в Екатеринбурге в тот же день было открытие турнира по хоккею ,а отркрыли два юных спортсмена,один ,юнный хоккеист Кирилл, и юная фигуристка Алина! Алина ,гордость ,ты уже кумир молодежи! Да , в мае в Екатеринбурге будет проходить открытие дворца спорта по смешанным боям, в качестве приглашенных будут , все мировые звёзды,в.т.ч Тайсон, а Тайсона Екатеринбург понравился! Урал рулит!
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Молодцы, Урал опорный край Державы!!!
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  • Mademoiselle Oudmourte 26 февр
    Давайте не будем делить Алину. Мы за нее в Удмуртии так же переживаем, как и Татарстан. Ильназ Загитов - абсолютно свой человек в республике, конечно, успехи Алины тоже стали нашими!
    Яратӥськом, данъяськиськом. Азьлань, Алина!
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    Анонимно 26 февр
    Мы с удуртами братья по несчастью или сокамерники
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    Анонимно 14 марта
    Да, Удмуртия, изначально за неё переживала искренне и по родительски. Татария примазалась лишь после победы, а в случае поражения Алины и вовсе не обратили бы на неё внимания.
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  • Анонимно 27 февр
    Вот вы тут озабоченные. Девочка победила, это круто, молодец. Какая разница из какого региона. Научитесь радоваться жизни, чужим успехам, а не искать подвох везде и во всем.
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    Анонимно 27 февр
    "Заставлять изучать человека язык, который родным для него не является недопустимо"- вот кто первый начал делить на своих и чужих
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  • Анонимно 27 февр
    Вот именно, просто порадуйтесь победе! Жила девочка в Татарстане, переехала в Ижевск, на олимпийский уровень поднималась уже в Москве. При чем тут национальность? Умница, красавица и настоящий боец! Порадуйтесь за Алину и пожелайте много новых побед и заслуженных медалей! Вчера вы еще не знали об этой девочке, а сегодня спорите башкирка она или татарка. Разве в это суть? Просто всем хочется примазаться к победе! не стыдно? Как говорится, у победы много отцов, а поражение всегда сирота...
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    Анонимно 27 февр
    Действительно, причём тут национальность? Татарский надо учить всем, проживающим в Татарстане
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  • Анонимно 27 февр
    Спросите у отца Алины, т.е у Ильназа Насиховича, кто она по национальности.
    Он вам уже вроде отвечал, что родом из Актанышского р-на ТАССР и говорят они на татарском языке. Спонсор у Алины Татнефть. Вопрос исчерпан. Она татарка и обсуждению не подлежит. Татары во всем мире живут и работают, а офис у них Казань, кстати 3-я столица России.
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    Анонимно 27 февр
    Они не могут принять того факта, что наша татарка победила их
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    Анонимно 01 марта
    как она может иметь отношение к татарии
    если росла в удмуртии ? Одно лишь сомнительное татарка ли вообще? Предки то башкиры были
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    Анонимно 28 февр
    по происхождению они не татары а башкиры и говорят на башкирском северо -западном диалекте схожим с татарским
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    Анонимно 28 февр
    предки Загитовой башкиры , земля на которой они родились принадлежала башкирам , и деревня башкирской была , просто в татарстане всех башкир в татары записали -политика тут замешана
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    Анонимно 28 февр
    Ребята! Не проще ли считать Алину девушкой, в которой счастливо соединилась кровь многих родственных степных племён. Это первый случай, когда все тюркоязычные республики и страны признали Алину своей по менталитету, внешности, обаянию и выражали татарам признание и восторг за возможность считать и её частью своей нации.
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    Анонимно 10 марта
    Мечтать не вредно.
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    Анонимно 11 марта
    Чушь! нет такой нации башкир, а есть черные татары.
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    Анонимно 14 марта
    Чушь не пиши. У башкир древняя история. А татары, это как чучмеки, обобщенное название малых народностей. Историю иди поизучай, может ты типтяр, а не булгар вовсе. Или вообще мищяр
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  • Анонимно 28 февр
    Думается споры оттого, что СМИ и Тарасова, в том числе и тренер Тутберидзе не смогли скрыть досаду. А надо было просто радоваться победе А.Загитовой.
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  • Анонимно 01 марта
    Тутберидзе рада за обеих своих воспитанниц. А многим Медведева нравится больше.
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  • Анонимно 02 марта
    Живу и родилась в Москве, но болела за Алину Загитову - татарочку! Все-таки Алина из татарской семьи: папа Ильназ, а мама Лейсан и с бабушкой перед Олимпиадой они были в мечети. В самой Удмуртии немало татар проживает и в Москве. Помимо этого, еще появилась 1-я арабская фигуристка из ОАЭ, а теперь еще и первая татарская фигуристка, которой было суждено стать олимпийской чемпионкой. До этого среди фигуристов татар не было, даже в СССР. C учетом, что много народов, проживают на территории РФ, вообще не понятно приписывание Алины Загитовой к "русским", во время комментирования ее выступления Тарасовой, настолько не корректно, как минимум она - россиянка, но татарский дух в ней чувствуется...
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  • Анонимно 02 марта
    В Ижевске много татар, есть даже район "Татарбазар". А Ильназ не приехал доигрывать в "Ижсталь" а он ее воспитанник, а в "Нефтяники" уезжал на заработки.
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  • Анонимно 06 марта
    Тарасова с Ягудиным носилась как с собственным дитем "он лучший,он гений, он бог", не забывая себя при этом пиарить.Да он был лучший, когда было его время, хотя достоинств Плющенко никто не умолял, он тоже был лучший, но тренировался в России,жил тут же, нянек у него не было,как у Ягудина, его никто с ложечки не кормил.И кто знает,может судьи в свое время не разглядели или не хотели разглядеть талант Плющенко,он же не москвич, он обычный провинциальный мальчик без связей, не номенклатурный, зачем ему золото отдавать, когда есть пропиаренный Ягудин, чемпион короткодневка.А Плющенко доказал,что он сильнейший все же, катался много лет еще, даже травмированный,настоящий чемпион.Теперь она своим ребенком выбрала Медведьеву.И всякого, кто посмеет посягнуть на ее"дитятко", будет размазывать и хаять.Лучше бы богу молилась,больше толку было бы.Мы не дадим на съеденье Алину, она лучшая, таковой пока на данный момент останется.Если пойдут срывы у этой талантливой девочки, виноваты в этом будут Тарасова и подобные ей, весь мир этому свидетели!
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    Анонимно 08 марта
    ягудин тоже татарин.Его дед татарин проживающий в башкирии. история связаны с великой отеч. войной. там ягудина бабушка встретилась татариным ягудиным родилась мама ягудина.... загитова татарка папа родился а актанышском районе- настоящий татарин. рядом граница башкирии вот и ошибаются из-за этого .Алина гордость татар. медведева уже не чемпион врядь ли будет. ее сильно морально поддержали.загитова сама продержалась- молодчина знай кто друг ,а кто враг . медведева не подруга.а соперница с ней нельзя секретничать.
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  • Анонимно 08 марта
    много трепа. квартиру алине с бабкой дайте. стыдоба смотрет где и как они живут
    дед
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  • Анонимно 11 марта
    Это невежество. Ильназ Насихович Загитов — российский хоккеист, воспитанник СК школы № 12 г. Ижевска. Собственно и доигрывать он поехал ни в соседний регион а домой. В Татарстане, как и дочь он лишь родился. Спортивных успехов оба достигли за пределами республики. Не зачем приписывать Татарстану заслуги которых нет.
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  • Анонимно 12 марта
    Нам очень приятно, что победу на Олимпиаде заняла никто нибудь, а юная, симпатичная- матур татар кызы Алина.
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