ПхенчханНаш: Алина Загитова и другие небезразличные Татарстану «олимпийские атлеты из России»

Все, что нужно знать про «татарскую принцессу» и квартет «официальных татарстанских спортсменов» на прошедших зимних Играх

Игры-2018 в Пхенчхане подошли к своему логическому завершению, лишь укрепившись в статусе одной из самых странных Олимпиад в истории — как минимум для России. Слабейший хоккейный турнир, отстранение львиной доли лидеров нашей сборной, среди которых было немало «чистых» спортсменов, и прочие скандалы… Между тем для Татарстана эти Игры оказались, напротив, вполне успешными. По два серебра и бронзы, по официальной версии татарстанского Минспорта, а также золото (в личном зачете) и серебро (в командном) «татарской принцессы», уроженки нашей республики Алины Загитовой, которую мы также вправе считать своей. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги Пхенчхана-2018 для Татарстана.

Почему Алина Загитова в этом списке

Общеизвестно, что мировой спорт давно превратился в бизнес. Это воспринимается как данность и особо не критикуется, когда вопрос касается игровых видов спорта. Однако и в индивидуальных видах многое решают деньги. Так получилось, что из пятерки «официальных» спортсменов-татарстанцев сразу трое родились за пределами республики. Что характерно, татар среди них нет. Так, лыжница Анна Нечаевская родилась в поселке Теплый Ручей Вологодской области, сноубордист Владислав Хадарин — в Новосибирске, а его коллега по виду спорта Милена Быкова — в Уфе. Все они переехали в Татарстан в поисках лучших условий для покорения спортивных олимпов всех мастей. И называть их татарстанскими воспитанниками, казалось бы, правильно.

Но только до тех пор, когда осознаешь, что уроженка Татарстана (а именно, Лениногорска), которая свои первые шаги в фигурном катании делала в Альметьевске, представляет нынче Ижевск. Речь, конечно же, о 15-летней «татарской принцессе» Алине Загитовой, которая в Пхенчахе сенсационно выиграла золото Олимпийских игр. По большому счету, татарская спортсменка «досталась» Удмуртии случайно. Ее отец Ильназ Загитов, известный по выступлениям за татарстанские «Нефтяники» Лениногорска и Альметьевска, отправился завершать спортивную карьеру в ижевскую «Ижсталь». Это основная причина, по которой Алина нынче представляет столицу Удмуртии.

Ильназ Загитов отправился завершать спортивную карьеру в ижевскую «Ижсталь». Это основная причина, по которой Алина нынче представляет столицу Удмуртии. Фото vk.com



Что в соседнем регионе, конечно, стараются всячески подчеркнуть. Так, глава Удмуртии Александр Бречалов написал в своем «Твиттере»: «Ура! Наша Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады! Поздравляю первого тренера Алины Наталью Антипину! Золотая медаль из далекого Пхенчана в День защитника Отечества. Что может быть символичнее?».

Никто не умаляет заслуг соседней республики, которая дала Загитовой спортивный «кров и хлеб», но, открывая материал о достижениях Татарстана на аренах Пхенчхана, было бы преступлением не отметить коренную татарку (впрочем, этот факт уже оспаривается, см. ниже) Алину Загитову. Так же как никто не вправе запретить простым болельщикам считать Алину своей, несмотря на подчас странные квазиюридические нормы российского спорта. Тем более если говорить совсем объективно, то олимпийской чемпионкой Загитову сделали в Москве, а не в Казани или Ижевске.

«Чужая среди своих»

Действующая наставница фигуристки Этери Тутберидзе даже перестаралась. Судя по довольно скорбному выражению ее лица после развязки произвольной программы женского катания в Пхенчхане (ТВ-картинка не врет), специалист едва ли не жалела, что взрастила такую приму, которая взяла и подвинула любимицу тренера (а также, признаем это, очень многих россиян, да и поклонников фигурного катания во всем мире) Евгению Медведеву на задний план, то есть на серебряную ступень олимпийского пьедестала. Поразительно, но подростку Загитовой пришлось выдерживать давление не со стороны конкурентов из других стран, которые в основном были настроены дружелюбно, а от главных лиц фигурного катания страны, таких как Татьяна Тарасова, Мария Бутырская или Алексей Ягудин. Они, почти не стесняясь, откровенно «топили» за Медведеву, причем порой это выглядело не как объективный спортивный анализ, а как настоящая вкусовщина.

А что несли в эфирах федеральных ТВ-каналов комментаторы прямых эфиров! Алина Загитова выезжает на награждение, а в это время собеседники за кадром рассказывают о детском увлечении Медведевой рисованием. Да и во время награждения было видно, что Алина буквально прячет улыбку, будто стесняясь своего успеха. «Довели ребенка», — скажете вы. И будете, в принципе, правы, но сегодня хочется сделать акцент на том, что этот «ребенок» обладает поистине чемпионскими стальными нервами, которые и позволили вырвать это золото буквально зубами. Показательно, что после объявления итоговых оценок весь тренерский штаб российской сборной, во главе с Тутберидзе и Тарасовой, успокаивал Медведеву, тогда как Алина скромно стояла в сторонке. Словно не она взяла первое золото своей страны на этой кошмарной для России (назовем вещи своими именами) Олимпиаде-2018.

Олимпийской чемпионкой Загитову сделали в Москве, а не в Казани или Ижевске. Фото instagram.com/azagitova



Вернет ли Загитову Татарстан?

Интересен (особенно для татарстанских болельщиков) и тот факт, что Загитова является прихожанкой Соборной мечети Москвы. Об этом в своем блоге сообщил журналист, руководитель отдела национальных проектов МИА «Россия сегодня» Радик Амиров. «Она ходила в Соборную мечеть Москвы с бабушкой, и Ильдар-хазрат Аляутдинов читал им, чтобы у Алины было все хорошо!» — написал Амиров.

— Перед каждым крупным турниром Алина приходит в Соборную мечеть вместе с бабушкой Надилей Фаатовной. Они просят меня прочитать дуа, и мы вместе читаем молитвы. Победа Загитовой на Олимпийских играх — это в том числе результат ее личного духовного стремления к родной религии. Она очень скромная и в то же время целеустремленная и общительная девушка. Прямо скажу — гордость татарской и мусульманской общины, — цитирует слова самого Аляутдинова «РИА Новости».

Безусловно, татарстанским спортивным функционерам не делает чести то, что они упустили из своей орбиты Алину. Но лучше поздно, чем никогда — в кулуарах уже поползли слухи о намерениях и «проверке интереса» по возвращению Загитовой под цвета татарстанского флага. И, может быть, стоит с этим поторопиться, поскольку и соседи могут соблазниться звучанием фамилии фигуристки. Так, известный башкирский сценарист, писатель и кинодраматург Зухра Буракаева уже написала на своей странице в «Фейсбуке»: «Всегда забываешь все эти условные ограничения, когда выступают такие красавицы с нашими фамилиями. Алия Мустафина, Алина Загитова...»

А краевед Альберт Асылгужин и вовсе утверждает, что Алина — башкирка: «Так или иначе, значительная часть башкир-енейцев осталась у себя на родине — на территории Приуралья. И одной из прекрасных представительниц этого древнего рода является Алина Загитова. Если бы в нашем распоряжении была информация о том, как звали хотя бы ее деда, а лучше и прадеда, то составить шежере семьи Загитовых не составило бы большого труда».

По всей видимости, точку в споре о национальной принадлежности Загитовых может поставить только сама Алина. Или ее отец. А пока в соцсетях татары поздравляют друг друга с победой землячки, а поэт Роберт Минуллин посвятил ей даже стих на татарском.

Лыжница Анна Нечаевская в Пхенчхане завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х5 км классическим и свободным стилем. Фото Granada (wikipedia.org)

«Приезжие» не сильнее «коренных»

Но у Татарстана куда более богатый опыт по «переманиванию» талантливых спортсменов в «нежном» возрасте. Что тут говорить, если, повторим, из пятерки «официальных» татарстанских спортсменов на ОИ в Пхенчхане трое родились за пределами республики.

Лыжница Анна Нечаевская в Пхенчхане завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х5 км классическим и свободным стилем. Остальные «татарстанцы» выступили гораздо скромнее. Речь о сноубордистах Владиславе Хадарине и Милене Быковой — первый занял 19-е и 20-е место в слоупстайле и биг-эйр, соответственно, а представительница прекрасного пола в параллельном гигантском слаломе взяла лишь 10-е место и завершила борьбу на стадии 1/8 финала.

Интересно, что коренные татарстанцы из «списка Владимира Леонова» (о нем чуть ниже) выступили успешнее. Парная фигуристка Евгения Тарасова завоевала серебряную медаль в командном зачете, а в личных соревнованиях остановилась с партнером в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место. Наконец, лыжник Андрей Ларьков завоевал сразу две медали — серебро и бронзу. Второе место он занял в эстафете 4х10 км в классическом и свободном стиле, а третье — в 50-километровом марафоне классическим стилем.

Лыжник Андрей Ларьков завоевал сразу две медали — серебро и бронзу. Фото Руслана Ишмухаметова (aif.ru)

Потеряли не только Загитову

— Эти Олимпийские игры получились очень непростыми для нашей страны. Несмотря на то, что ряд лидеров нашей команды не смогли поехать в Пхенчхан, сборная показала свой класс и уверенно выступила в ряде дисциплин. Четыре медали Татарстана по итогам Игр — это отличный результат, который удалось показать, несмотря на все сложности вокруг этой поездки. Хочется поздравить спортсменов, которые были на передовой, тренерские штабы, персонал, который работает со спортсменами, федерации по видам спорта, — прокомментировал результаты татарстанцев министр по делам молодежи, спорту и туризму республики Владимир Леонов официальному сайту своего ведомства.

Интересно, что «переманивая» спортсменов из других регионов, «официальный спортивный Татарстан» теряет не одну лишь Алину Загитову. Например, Лиана Ганеева родилась в Актанышском районе, а играет в хоккей с шайбой в Коми, в ХК «Арктик-Университет». Фануза Кадирова из Кукморского района занимается хоккеем там же. Ольга Сосина, уроженка Альметьевска, сейчас выступает за уфимский ХК «Агидель». А бобслеист Руслан Самитов представляет Москву…

ОПРОС

Артур Халилуллов