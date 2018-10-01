Капитаном сборной России по футболу станет Дзюба

Нападающий Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу после ухода из команды вратаря Игоря Акинфеева.

«Капитаном будет Дзюба», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова.



Дзюба в отсутствие Акинфеева уже выводил команду на матч Лиги наций против команды Турции (2:1) в сентябре.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде и больше не будет выступать в составе сборной России.