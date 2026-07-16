Сборную Аргентины из‑за баннера может оштрафовать ФИФА

Баннер был с надписью «Мальвинские (Фолклендские) острова — аргентинские»

Фото: Реальное время

Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить штраф на сборную Аргентины из-за празднования их победы над сборной Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026, пишет BBC Sport.

В матче полуфинала, аргентинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1. После финального свистка некоторые игроки подняли баннер с надписью «Мальвинские (Фолклендские) острова — аргентинские», что привлекло внимание ФИФА.

Фолкленды (или Мальвинские острова) представляют собой самоуправляемую территорию Великобритании, расположенную в 460 км от аргентины. Конфликт вокруг этих островов произошел в 1982 году и длился более двух месяцев, в результате которого Великобритания восстановила свой суверенитет, потеряв более 250 военнослужащих, тогда как Аргентина понесла потери почти в 650 бойцов.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины стала вторым финалистом ЧМ-2026.

Никита Егоров