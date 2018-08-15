Следком опубликовал видео задержания мэра Оренбурга

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания мэра Оренбурга Евгения Арапова, которого подозревают в получении взятки в размере 600 тыс. рублей от строительной компании. Соответствующий ролик появился на канале Следкома в YouTube.

Поданным ведомства, денежное вознаграждение Арапов получил вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым. При этом из полученных в качестве взятки денежных средств 400 тысяч рублей причиталось Арапову.

Cейчас мэр Оренбурга задержан в качестве подозреваемого. Следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливается происхождение 4 млн 200 тысяч рублей, обнаруженных и изъятых в ходе обыска в служебном кабинете Арапова.



Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.