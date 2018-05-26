Главный федеральный инспектор по Оренбургской области скончался – СМИ
Минувшей ночью главный федеральный инспектор по Оренбургской области Сергей Гаврилин скончался.
Прощание с чиновником назначено на 11:00 26 мая, передает сайт 1743.ru со ссылкой на собственные источники.
Гаврилин родился в Оренбурге в 1964 году. Главным федеральным инспектором по Оренбургской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе работал с июня 2012 года.ОбществоВласть
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Фальшивых плакальщиков будут десятки, может сотни даже.
А сколько народу искренне подумает о нем и что они подумают, неизвестно, хотя и вполне предположимо.
Это как в опросах у ВЦИОМА.