Геннадий Борисов уволен с поста замглавы мэра Оренбурга

В связи с отставкой главы Оренбурга Евгения Арапова были прекращены полномочия его заместителей и глав округов.

В частности, расторгнут договор с заместителем мэра Геннадием Борисовым. Срочный трудовой договор будет заключен сразу по выходу из отпуска с заместителем главы города по общим вопросам Антоном Шувакиным.

С 10 октября замглавы города по социальным вопросам Валентина Снатенкова, замглавы города по экономике и финансам Олег Аникин, глава Южного округа Артем Гузаревич и глава Северного округа Сергей Чуфистов будут приняты на ранее замещаемые ими должности на условиях срочного трудового договора на срок до вступления в должность вновь избранного мэра города, пояснили в пресс-службе администрации Оренбурга.

Напомним, вчера депутаты горсовета Оренбурга на внеочередном заседании лишили полномочий мэра города Евгения Арапова, арестованного за взятки.

Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета в августе по подозрению в коррупции. Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Кроме того, силовики в ходе расследования уголовного дела в отношении главы Оренбурга выявили новый факт получения взятки.