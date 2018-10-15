Ринат Гильмутдинов стал главным федеральным инспектором Оренбургской области

Главным федеральным инспектором по Оренбургской области назначен генерал-майор Ринат Гильмутдинов.

В новой должности Гильмутдинова представил заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Он отметил, что в число наиболее важных задач федерального инспектора войдет обеспечение легитимности предстоящих в 2019 году выборов губернатора, а также взаимодействие между региональными и федеральными органами исполнительной власти, сообщается на сайте правительства Оренбургской области.

Ринат Гильмутдинов ранее занимал должность начальника Управления специальной связи и информации ФСО России в Приволжском федеральном округе. До переформирования структур ФАПСИ и ФСО работал начальником Управления ФАПСИ по Оренбургской области.

Предыдущим главным федеральным инспектором Оренбургской области был Сергей Гаврилин, который скончался в мае этого года.

