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За год спрос на подработку в Татарстане вырос на 31%

18:51, 03.08.2025

По росту этой динамики республика заняла третье место среди регионов России, уступив Нижегородской области и Санкт-Петербургу

За год спрос на подработку в Татарстане вырос на 31%
Фото: Максим Платонов

Как выяснили аналитики «Авито Подработки», в первом полугодии текущего года спрос на подработку в Татарстане вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. По росту этой динамики республика заняла третье место среди регионов России, уступив Нижегородской области и Санкт-Петербургу.

Соискателям в Татарстане предлагают от 40 тыс. до 80 тыс. рублей. Активнее всего кандидаты выбирают вакансии специалистов складов (+107%), упаковщиков (+93%), водителей-экспедиторов (+68%), курьеров (+66%) и водителей такси (+65%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Нижегородской области популярность подработки выросла за год на 40%. В среднем компании предлагают зарплату в размере от 39 тыс. до 70 тыс. рублей. В северной столице искать подработку стали на 31% чаще. Рассчитывать кандидаты могут на доход в диапазоне 35 тыс. — 57 тыс. рублей.

Напомним, для половины татарстанцев — 50% — самым главным в «работе мечты» является отсутствие задержек зарплаты. Еще 49% жителей республики считают важным уважительное отношение начальника и отсутствие конфликтов в коллективе.

Галия Гарифуллина

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АналитикаОбщество Татарстан

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