Берг назвал задержание мэра Оренбурга и его заместителя «чрезвычайной ситуацией»

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг назвал «чрезвычайной ситуацией» факт задержания мэра Оренбурга Евгения Арапова и его заместителя.

«В Оренбурге сложилась чрезвычайная ситуация с муниципальным управлением. Но, несмотря на это, город должен жить и работать в нормальном, штатном режиме, и горожане не должны ощутить последствия кризиса муниципальной власти», — приводит его слова пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, все объекты социальной сферы будут функционировать, все городские программы будут реализованы. Он поручил правительству области взять под контроль все сферы деятельности муниципалитета.

Напомним, что накануне мэр Оренбурга был задержан по подозрению в коррупции. Его обязанности исполняет замглавы администрации Сергей Николаев. Ранее другого заместителя Арапова арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.