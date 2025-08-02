В Казани число веранд за год выросло на 36%

В июле в Казани было открыто 435 заведений с верандами

Фото: Динар Фатыхов

В июле в Казани было открыто 435 заведений с верандами. Это на 36% больше, чем в 2024 году, сообщили аналитики 2ГИС.

На долю общепита с верандами в столице Татарстана приходится 20% от общего числа. В целом в городах-миллионниках количество заведений с летними верандами или столиками составило более 17 тыс. (+40% к прошлому году).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заметнее всего число таких заведений увеличилось в Красноярске — рост составил +79%. Также в топ-3 вошли Пермь (+59%) и Москва (+48%).

Напомним, в этом году в Казани предпринимателям снова разрешили бесплатно открывать летние веранды. Мэр города Ильсур Метшин заявил, что они делают улицы города более привлекательными и подчеркивают важность инвестиций владельцев в инфраструктуру.

Галия Гарифуллина