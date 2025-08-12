Мессенджер MAX попал в число самых популярных приложений в Казани

Он занял третье место в рейтинге самых скачиваемых приложений за июль

Фото: Артем Дергунов

Мессенджер MAX попал в число самых популярных приложений в Казани. Он занял третье место в рейтинге самых скачиваемых горожанами приложений за июль. Об этом «Реальному времени» сообщили в RuStore.

Чаще всего казанцы скачивали «СберБанк Онлайн». Втрое место заняло приоложение «Авито — работа, услуги, авто». Третью строчку рейтинга разделили сервисы «OZON: товары, одежда, билеты» и «MAX: общение, полезные сервисы».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В июле казанские пользователи чаще всего выбирали приложения, которые помогают закрывать повседневные задачи: перевести деньги, найти нужный товар или работу, заказать услуги. Эти категории и сформировали тройку лидеров месяца в RuStore, — подчеркнула главный редактор RuStore Варвара Юмина.

Напомним, в Татарстане все школьные чаты с 1 сентября переведут в национальный мессенджер Max. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минобрнауки республики.



Галия Гарифуллина