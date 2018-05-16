Топ Оренбуржья: орская команда Берга и люди Миллера

Рейтинг политической и деловой элиты Оренбургской области

«Реальное время», изучая элиты регионов Поволжья, сегодня обратило свое внимание на самый южный край ПФО — Оренбуржье. Несмотря на некоторую закрытость «сильных мира сего» Оренбургской области (в отличие от соседних регионов), наша интернет-газета с помощью экспертов-профессионалов составила рейтинг самых влиятельных лиц региона.

Нефть, газ, соль и опасные преступники

«Реальное время» продолжает вести «хит-парад» элит регионов Поволжья. Наши читатели смогли ознакомиться с состоянием дел в Башкирии, Удмуртии, Марий Эл. На подходе — еще несколько соседей Татарстана. Сегодня под пристальный взор нашей интернет-газеты и ее экспертов попал самый южный регион ПФО — Оренбургская область.

В подготовке исследования приняли участие политологи, руководители ведущих региональных изданий, известные журналисты, освещающие политическую «кухню» Оренбуржья. Всего 12 экспертов, имеющих различные политические взгляды. Им предлагалось оценить каждого рейтингуемого по 10-балльной шкале (от 0 до 10) по степени их влияния на политику, экономику и общественную жизнь в регионе.

Оренбуржье отличают свои особенности. С 1991 года здесь руководит третий губернатор, при котором высоко поднялась «Орская команда Берга» (об этом чуть позже). Вместе с тем политологи отмечают некоторую закрытость власти. Первые лица региона интервью и комментарии СМИ дают значительно реже, чем их казанские, уфимские или московские коллеги. Незаметна их высокая активность в социальных сетях, блогосфере. Губернатор и его окружение не балуют журналистов пресс-конференциями. Разумеется, все это имеет свои минусы имиджу руководства.

Географически область охватывает не только Поволжье, но и часть Южного Урала. Является приграничной территорией — более 1,5 тыс. км составляет рубеж с Казахстаном. В регионе добывают и перерабатывают нефть, газ, металлы, развито сельское хозяйство. Местной туристической меккой является Соль-Илецк, на озерах которого не только ведется добыча поваренной соли, но и лечатся тысячи приезжающих.

На озерах Соль-Илецка не только ведется добыча поваренной соли, но и лечатся тысячи приезжающих. Фото google.com/maps



Здесь же расположены несколько тюрем, включая известную колонию особого режима «Черный дельфин» (именно тут сидит лидер казанской ОПГ «Хади Такташ» Радик «Раджа» Галиакберов, другим постояльцем был боевик Салман Радуев). К слову, в регионе тоже орудовали криминальные группировки. Пожалуй, наиболее известную (да простят нас другие ОПГ, если они имеются) сколотил «вор в законе» Рашид Хачатрян (Рашид Джамбульский), ныне отбывающий наказание в Красноярском крае. Как рассказала «Реальному времени» главный редактор портала «Прайм Крайм» Виктория Гефтер, на сегодняшний день в Оренбурге на свободе нет действующих «воров в законе».

С начала года в Оренбургской области были и некоторые интересные назначения, и курьезные отставки, коррупционные скандалы, любопытные банкротства, «мусорные» баталии, дела обманутых дольщиков, митинги. Свои доходы обнародовали депутаты Госдумы и народные избранники Заксобрания. Были и трагедии — падение летевшего в Орск самолета Ан-148 с 71 пассажиром на борту, обвал шахты Гайского ГОКа. Чиновники регионального Минлесхоза оригинально подготовились к 8 Марта, сняв безумный ролик о «рабочих буднях» ведомства. Губернатор Юрий Берг юмор не оценил и уволил руководителей министерства. Зато бузулукский чиновник проявил героизм: вынес пенсионерку из горящего дома. Сам же 2018 год был объявлен Годом добровольца.

Топ административной и деловой элиты Оренбургской области (апрель-2018)

Позиция Персона Итог 1 Берг Юрий Александрович, губернатор Оренбургской области 104 2 Левинсон Наталья Лазаревна, вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике 80 3 Грачев Сергей Иванович, председатель Законодательного собрания Оренбургской области 79 4 Балыкин Сергей Викторович, первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области 74 5 Баширова Вера Ириковна, вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике 74 6 Берижицкий Сергей Петрович, прокурор Оренбургской области 74 7 Колотов Сергей Федорович, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области 73 8 Димов Олег Дмитриевич, заместитель председателя Законодательного собрания Оренбургской области 72 9 Мошкова Татьяна Геннадьевна, министр финансов Оренбургской области 70

Переговорщик и жертва медианападок

Вернемся к нашему «хит-параду». Вполне ожидаемо, что первое место занял губернатор Юрий Берг. Разумеется, в руках главы региона должны находиться основные рычаги управления.

— Наиболее влиятельной фигурой в публичной политике Оренбургской области остается губернатор Юрий Берг, — отметил «Реальному времени» главный редактор портала RIA56 Игорь Комиссарчик. — Этому способствуют и статус главы региона после восьми лет руководства областью, и отсутствие реальных политических конкурентов.

Если в своей вотчине Юрий Александрович выглядит вполне уверенно, то среди своих коллег по губернаторскому цеху наоборот — на «тройку» с плюсом. Во всяком случае, такой результат показывают различные исследования, согласно которым он плетется в конце списка глав. В «народном рейтинге», проведенном порталом «Губернаторы.ру», он не набрал и 3 баллов. А в списке неэффективных руководителей начальник Оренбуржья оказался вторым, уступив в начале апреля кемеровчанину Аману Тулееву. Не попал Берг и в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров. Злые языки ему даже предрекают скорую отставку.

В связи с этим Бергу периодически приходится отбиваться от медианападок на себя и свое окружение. По высказанному нашей редакции мнению политолога Булата Калмантаева, такие наезды на руководство региона через «фейкньюс» и дезинформацию нередки. Для этого активно используются «сомнительные ресурсы интернета, псевдоаналитические «центры», плодящие по заказам рейтинги (лишенные всякого объективного основания), записки, оценки, комментарии и так далее, которые не выдерживают и прикосновения рациональности».

Бывший школьный директор и экс-глава Орска Юрий Берг пост губернатора унаследовал от Алексея Чернышева в «медведевские времена» — в 2010 году. К слову, с возвращением Путина в президентское кресло оренбургский глава смог удержаться на своем месте. Более того, в 2014 году избрался на новый срок. Кстати, в Орске он сработался со многими людьми, которые впоследствии вошли в состав его правительства (о них будет ниже).

С возвращением Путина в президентское кресло оренбургский глава смог удержаться на своем месте. Более того, в 2014 году избрался на новый срок. Фото kremlin.ru



В целом эксперты «Реального времени» обращают внимание на спокойную обстановку в регионе, что можно записать как плюс в актив губернатора. И нельзя не отметить его способность разруливать весьма непростые вопросы, в том числе и при работе с российским правительством. На переговорах с вице-премьерами Ольгой Голодец и Дмитрием Козаком он смог доказать необходимость укрепления материальной базы образования и здравоохранения региона. Весьма успешно для Берга прошла его встреча с другим немцем — главой агрохолдинга «ЭкоНива-АПК» Штефаном Дюрром. Неплохо он провел и президентские выборы: в итоге Владимир Путин набрал в регионе почти 73% при явке в 66%.

«Бухгалтер» у губернатора

Вторую строчку рейтинга «Реального времени» заняла женщина, отвечающая за региональный «кошелек». Вице-губернатор Наталья Левинсон является заместителем председателя правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике. И свою должность она занимает с 2010 года — с момента прихода Берга.

Уроженка Магнитогорска, бухгалтер по образованию, Левинсон с 2014 года входит в состав совета директоров банка «Русь». С 2010 по 2015 годы была председателем совета директоров банка «Оренбург». Она — человек из команды нынешнего губернатора. Пока Берг был мэром Орска с 2005 по 2010 годы, она все это время была его замом. И курировала, как нетрудно догадаться, финансово-экономический сектор городского хозяйства.

Губернатор иногда поручает ей представлять регион на различных площадках. Например, именно Левинсон возглавила делегацию Оренбуржья на инвестиционном форуме в Сочи. Хотя такое «представительство» обошлось региональной казне более чем в 5 млн рублей.

Левинсон с 2014 года входит в состав совета директоров банка «Русь». Фото 56nv.ru

Попал на пьедестал

И замыкает тройку «призеров» председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев. По сути, спикер парламента в нашем рейтинге идет вровень с Левинсон, по-джентльменски пропуская даму вперед и уступая ей один балл. Как и Наталья Лазаревна, Сергей Иванович является выходцем из Челябинской области (родился в Нязепетровском районе). Инженер-технолог по образованию, заслуженный машиностроитель, бывший первый вице-губернатор получил руль законодательной власти в крае в 2011 году.

Среди коллег-законодателей из других регионов имеет достаточно высокий авторитет. С 2012 года является координатором Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО. Также он член Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

Грачев информационной активностью, в отличие от губернатора, не блещет, хотя иногда дает пищу для журналистских публикаций. Так, в прошлом году спикер Заксобрания раскритиковал Минобороны России за халатность. Также он признался, что является противником прямых выборов глав городов и районов.

Также пресса смаковала и зарплату главного депутата областного парламента. За прошлый год он задекларировал доход в 4,2 млн рублей. Свое состояние с 2016 года он увеличил на 250 тыс. рублей. Как сообщало «Реальное время», вместе с супругой о владеет земельным участком в 9,3 сотки, домом на 172 кв. метра, гаражом в 46,5 «квадрата» и автомобилем BMW X3. Хотя по сравнению с доходами спикера Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным (17,5 млн рублей) оренбуржец выглядит весьма скромно.

Грачев информационной активностью не блещет, хотя иногда дает пищу для журналистских публикаций. Фото zaksob.ru



В «десяточку»

За первой тройкой с равным количеством баллов расположились первый вице-губернатор Сергей Балыкин, вице-губернатор Вера Баширова и прокурор Сергей Берижицкий (4—6-е места).

Бывший агроном и экс-глава Новосергиевского района Балыкин стал первым заместителем председателя правительства области 5 лет назад — в 2013 году. Сергей Викторович, как видно из биографии, — аграрник. Возглавляемые им хозяйства были одними из лучших в регионе, а Новосергиевский район под его руководством показывал неплохие социально-экономические показатели. Неудивительно, что руководитель региона, в котором сельское хозяйство играет далеко не последнюю роль, своей правой рукой назначил опытного сельскохозяйственника.

Зампред правительства по внутренней политике Вера Баширова — еще один человек из орской команды Берга. Юрист по образованию, она с 2006 по 2010 годы работала в администрации Орска, который возглавлял тогда нынешний губернатор. Вслед за шефом перебралась в областной центр, где с 2010 по 2013 годы трудилась заместителем министра по развитию потребительского рынка и государственным закупкам Минэкономразвития. Потом 2 года Вера Ириковна занимала должность первого замруководителя аппарата губернатора. А в 2015 году уже стала вице-губернатором.

Первый правоохранитель в нашем списке Сергей Берижицкий стал прокурором области 3 года назад — в 2015 году. До этого с 2009 года уроженец Новотроицка работал в аналогичной должности в Кировской области. К слову, в его биографии тоже фигурирует Орск: в этом городе он служил 6 лет (с 1996 по 2002 годы).

Сергей Берижицкий стал прокурором области в 2015 году. Фото nac.gov.ru

Буквально на пятки прокурору, отставая на одно очко, наступает еще один силовик — руководитель Следственного управления Следственного комитета по региону Сергей Колотов (7-е место). Генерал-майор юстиции свой пост занимает с 2007 года, когда Следком был еще в составе прокуратуры. Служил исключительно в пределах родного региона. В марте появились слухи, что главного следователя Оренбуржья переведут в Саратовскую область. Пока это лишь слухи, а Сергей Федорович по-прежнему трудится в Оренбурге.

Ненамного отстал от силовиков вице-спикер Заксобрания Оренбургской области Олег Димов (8-е место). 50-летний уроженец Одесской области начал карьеру с военной службы, потом работал в коммерческих структурах (банковский сектор, строительство, даже был вице-президентом ТНК-BP, директором филиала ОАО «ТНК-BP Оренбург»), с 2013 по 2015 годы занимал должность вице-губернатора (курировал внутреннюю политику). С 2016 года стал зампредом областного парламента. На сегодняшний день является секретарем регионального отделения «Единой России». В 2010 году Олег Дмитриевич признался, что любит носить костюмы Armani, Boss, а без ручки Waterman даже не подписывает документы. После таких откровений коммунисты потребовали от него сдать депутатский мандат, ибо хвастаться роскошной жизнью перед миллионами бедных граждан не комильфо. Видимо, за 8 лет он стал вести себя скромнее, и в прошлом году задекларировал доход в 2,6 млн рублей.

Замыкают десятку лидеров глава Минфина области Татьяна Мошкова и депутат Госдумы Юрий Мищеряков, набравшие одинаковый бал (9—10-е места). Татьяна Геннадьевна — еще один орский человек из команды Берга. В этом городе она родилась и выросла. Получив экономическое образование в Москве, вернулась на родину. С 1991 по 2010 годы работала в городской администрации. А в 2010 году новый губернатор забрал ее в Оренбург, назначив министром финансов области. Депутат Госдумы Юрий Мищеряков до своего переезда в Москву в течение 15 лет (с 2000 по 2015 годы) был мэром Оренбурга.

Региональная элита «второго эшелона»

В список влиятельных чиновников попали и другие выходцы из Орска — министр культуры Евгения Шевченко (19-е место), министр природы Константин Костюченко (22—23-е места) и министр здравоохранения Галина Зольникова (28—31-е места). Глава этого города Андрей Одинцов делит 43—45-ю строчки.

Евгений Арапов, чуть-чуть не добравшийся до первой десятки (11—12-е места), возглавляет администрацию Оренбурга с 2015 года. В отличие от своего предшественника, вероятно, не набрал еще политического веса, чтоб попасть в первую десятку. Но характер уже показывает.

Евгений Арапов не набрал еще политического веса, чтоб попасть в первую десятку, но характер уже показывает. Фото orenpolit.ru

— Мэр Оренбурга Евгений Арапов как будто предчувствует скорую отставку Берга и смеет не подчиняться руководителю области, — комментирует «Реальному времени» журналист Мереке Ульманов («Беловка.рус»). — Например, недавно на одном из совещаний Берг рекомендовал Арапову уволить директора муниципального предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки», но прошел месяц, а руководитель транспортного предприятия по-прежнему на своем месте. Можно сказать, что влияние главы Оренбурга растет.

В топ-70 попали и руководители некоторых крупнейших предприятий, в том числе входящих в семью «Газпрома» (Владимир Кияев, Андрей Воропаев, Дмитрий Бородин). Также в числе влиятельных людей — депутаты Заксобрания, Госдумы и сенаторы от Оренбуржья, члены правительства, правоохранители, судьи и лидеры религиозных общин. Подробнее можно ознакомиться в приведенной таблице.

«Реальное время» будет и дальше следить за ситуацией в регионах ПФО, включая и Оренбуржье, в том числе приводить аналитические выкладки.

ОПРОС

Булат Калмантаев политолог Обстановка в регионе стабильная. Желающих ее «расшатать» все же немало. Конечно, перемены, как и всюду, необходимы и в Оренбуржье. Тем, кто помнит историю региональных персонажей, очевидно, что попытки «расшатать» область, опорочить действующую ныне власть принадлежат субъектам, модус которых корыстный, но прикрытый риторикой и пафосом заботы о людях, что, безусловно, будет отброшено — как вербальный хлам — через неделю, как эти субъекты, не дай бог или Аллах, окажутся во главе государственного управления областью. Пока происходят нападки через массовую коммуникацию – через порождение фейков, дезинформацию, для чего активно используются сомнительные ресурсы интернета, псевдоаналитические «центры», плодящие по заказам рейтинги (лишенные всякого объективного основания), записки, оценки, комментарии и так далее, которые не выдерживают и прикосновения рациональностью. Настоящих проблем тоже достаточно. Они различного происхождения и требуют системного и проектного подходов от всех уровней управления – от федерального до муниципального, но в этой зоне очень много сложнейших вопросов для всей страны в целом.

Игорь Комиссарчик журналист Наиболее влиятельной фигурой в публичной политике Оренбургской области остается губернатор Юрий Берг. Этому способствуют и статус главы региона после восьми лет руководства областью, и отсутствие реальных политических конкурентов. Наиболее влиятельной группой при этом являются близкие к главе региона министры — таковых в области около пяти. Главы муниципалитетов в Оренбургской области существенного влияния на региональную политику не оказывают. После выборов 2016 года сильно снизился статус депутатов Госдумы (в силу занимаемых в парламенте должностей) и Законодательного собрания (после ухода «мастодонтов» региональной политики). Наиболее влиятельным политиком вне правительства является спикер Заксоба Сергей Грачев. Главы корпораций не обладают большим влиянием в силу своей регулярной ротации, а руководители подразделений федеральных ведомств – в силу своей непубличности. Все та же непубличность мешает росту влияния силовиков: в приграничном регионе все конфликты находятся «под ковром», а потому существенного влияния на публичные политические процессы главы силовых структур оказать не могут.

Мереке Ульманов журналист На мой взгляд, позиции губернатора Юрия Берга в последнее время ослабли. Даже появились столичные рейтинги, правда, малоизвестные, согласно которым глава Оренбуржья в этом году, возможно, покинет свой пост. Вот и мэр Оренбурга Евгений Арапов как будто предчувствует скорую отставку и смеет не подчиняться руководителю области. Например, недавно на одном из совещаний Берг рекомендовал Арапову уволить директора муниципального предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки», но прошел месяц, а руководитель транспортного предприятия по-прежнему на своем месте. Тем самым можно сказать, что влияние главы Оренбурга растет. Хотя предпосылок для отставки Берга не вижу. Да, за восемь лет его руководства жители области не стали жить богаче, может даже наоборот, обнищали. Не произошло экономического рывка, как, например, в Татарстане. Тем не менее, политическая обстановка в регионе спокойная. Но есть информация, что у главы региона существует конфликт с полпредом в ПФО Бабичем, это ситуация для Юрия Александровича и может стать роковой в его губернаторской карьере

Тимур Рахматуллин