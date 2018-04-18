«Как можем, так и выживаем»: сколько заработали народные избранники Оренбуржья?

Рейтинг самых богатых и самых бедных депутатов Заксобрания Оренбургской области

Фото: zaksob.ru ( на фото - Иван Дикман)

В России представители власти начали публиковать декларации о доходах. После обнародования зарплат татарстанских депутатов очередь дошла и до оренбургских. Аналитическая служба «Реального времени», изучив декларации членов Законодательного собрания Оренбургской области, узнала, кто из народных избранников может позволить себе жить на широкую ногу, а кто, согласно отчетности, еле сводит концы с концами.

Глава бузулукского Горторга вырвался в лидеры

Согласно представленным данным, самым богатым депутатом Оренбуржья оказался Иван Дикман — глава группы компаний «Городской торг» (офис в Бузулуке). Его доход за прошлый год составил более 50,4 млн рублей. А вместе с супругой они заработали 58,5 млн рублей. 69-летний парламентарий возглавляет Горторг на протяжении 35 лет (с 1983 года). Компания занимается производством и продажей продуктов питания. Бизнесмен заседает в региональном парламенте с 2011 года (выдвигался от «Единой России»). В 2016 году он совершил второй успешный заход в Заксобрание.

Вместе с супругой он владеет обширными земельными участками в России (54 сотки) и небольшими в Болгарии (13,5 квадратных метра). Семь домов (самый большой — 896 квадратных метров) и квартир в России, самая скромная из которых — 60 квадратных метров, квартира в Болгарии площадью 158 квадратных метра, автомобиль BMW X6 (зарегистрирован на жену) — таким богатством располагают Дикманы.

За год Иван Иванович разбогател в 3 раза. В 2016 году он заработал 16,1 млн рублей. А семейный доход по итогам предпоследней декларации составил 22,6 млн рублей. Таким образом, он обошел сразу шестерых парламентариев, которые годом ранее были более успешны.

Металлург — любитель «Мерседесов»

Лидер-2016 Евгений Маслов по итогам последней «переписи» занял вторую строчку хит-парада. Управляющий директор АО «Уральская сталь» заработал 46,1 млн рублей. К слову, сама компания принадлежит «Металлоинвесту» Алишера Усманова. По сравнению с предыдущим годом кошелек Евгения Владимировича похудел на 675 тыс. рублей.

Вместе с женой за прошлый год он накопил 46,7 млн рублей. Также супруги Масловы владеют землей площадью в 67 соток, двумя квартирами, одним жилым домом и тремя гаражами на два представительских «Мерседеса» (Mercedes-Benz GL350 BlueTEC 4MATIC и Mercedes-Benz GLA 200), надувной лодкой «Бриг».

Евгений Маслов, управляющий директор АО «Уральская сталь», заработал 46,1 млн рублей. Фото zaksob.ru



Маслов прошел карьеру от подручного сталевара на Череповецком металлургическом заводе до руководителя «Уральской стали». Под его руководством новотроицкий комбинат смог выйти на безубыточное производство, нарастить объемы выпуска чугуна, электростали и металлопроката. В конце 2017 года Указом президента РФ он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В областном парламенте заседает с 2016 года.

Люди Миллера и другие миллионеры

И замыкает тройку «призеров» Владимир Кияев, заработавший в прошлом году 41,5 млн рублей. Причем за год он разбогател почти в 2 раза (24 млн рублей в 2016 году). Высокая зарплата объясняется просто. Владимир Александрович с 2015 года возглавляет ООО «Газпром добыча Оренбург».

Вместе с супругой владеет землей на 23 сотки, домом на 274 «квадрата» и квартирой на 54 кв. метра. На жену оформлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Также в компанию депутатов-миллионеров попали глава компаний «Оренбург-РеалСтрой» и «Оренбург-СканСервис» Александр Кузнецов (33,4 млн рублей), президент группы компаний «Армада» Андрей Аникеев (26,9 млн рублей), гендиректор АО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос» Александр Куниловский (18,2 млн рублей), вице-спикер Заксобрания и глава ИСК «Стройтехсервис» Александр Трубников (15,8 млн рублей), директор ЗАО «Шильдинское» Сергей Алейников (13,9 млн рублей), ветеран «Газпрома», депутат на профессиональной основе Олег Ванчинов (11,9 млн рублей). Девять самых богатых парламентариев представляют фракцию «Единая Россия».

Владимир Кияев за год разбогател почти в 2 раза. Фото orenpolit.ru

Место работы — региональный парламент

Остальные народные избранники зарабатывают менее 1 млн рублей в месяц. Так, в список обеспеченных депутатов, но не миллионеров попал и председатель Законодательного собрания области Сергей Грачев (12-й в рейтинге), задекларировавший личный доход в 4,2 млн рублей. Причем за год его состояние увеличилось на 250 тыс. рублей. Спикер и его супруга владеют земельным участком в 9,3 сотки, домом на 172 квадратных метра, гаражом, по площади равным советской «двушке» (46,5 кв. м ), и машиной BMW X3. Весьма обеспеченным выглядит и другой профессиональный депутат — Сергей Салмин (на 10-й строчке), заработавший 4,9 млн рублей. Однако за год он потерял полмиллиона рублей (5,4 млн рублей в 2016 году).

Самая богатая женщина в региональном парламенте расположилась лишь на 11-м месте. Годовой доход представительницы ЛДПР, «профессионального депутата» Татьяны Казармщиковой составил 4,5 млн рублей. По сравнению с предыдущим показателем (561 тыс. рублей) ее состояние выросло восьмикратно. Она, будучи помощником депутата Госдумы Сергея Катасонова, возглавляет его социальный центр. На 13-м месте оказалась еще одна дама — ректор Оренбургского госуниверситета Жанна Ермакова. Она заработала 3,9 млн рублей, повысив доходы за год на 1 млн рублей. Небедными представительницами прекрасного пола стали еще три депутата на профессиональной основе — Ольга Хромушина (2,2 млн рублей, 25-е место), Татьяна Шукурова (2,1 млн рублей, 26-е место) и Оксана Набатчикова (1,6 млн рублей, 33-е место).

Также более 1 млн рублей в год заработали Владимир Шевченко (3,8 млн рублей), Евгений Малюшин (3,2 млн рублей), Надыр Ибрагимов (3,1 млн рублей, депутат на профессиональной основе), Александр Спиридонов (2,9 млн рублей, депутат на профессиональной основе), Ермек Алкулов (2,8 млн рублей), Геннадий Аверьянов (2,8 млн рублей, депутат на профессиональной основе), Олег Димов (2,6 млн рублей, заместитель председателя Заксобрания), Денис Зеленцов (2,4 млн рублей), Владимир Фролов (2,3 млн рублей, депутат на профессиональной основе), Сергей Бабин (2,3 млн рублей, депутат на профессиональной основе), Евгений Сусоев (3,2 млн рублей, депутат на профессиональной основе), Александр Жарков (2,2 млн рублей, депутат на профессиональной основе), Равиль Камалов (2 млн рублей), Владимир Новиков (1,9 млн рублей, депутат на профессиональной основе), Дамир Фахрутдинов (1,9 млн рублей), Сергей Гусейн (1,7 млн рублей, депутат на профессиональной основе), Андрей Рейзлер (1,6 млн рублей, депутат на профессиональной основе), Александр Коньков (1,3 млн рублей), Виктор Купчик (1,1 млн рублей, депутат на профессиональной основе, руководитель аппарата Заксобрания) и Максим Амелин (1 млн рублей).

Следует заметить, что здесь политическая палитра представлена более широко. В этой группе 20 человек представляют «Единую Россию», три — ЛДПР, три — КПРФ и один — «Справедливую Россию». Причем у многих из них работа депутатом является основной.

Татьяна Казармщикова — самая богатая женщина в региональном парламенте, расположилась лишь на 11-м месте. Фото orenpolit.ru

«Как можем, так и выживаем»

Удивительным образом среди законодателей имеются и те, кто, согласно их декларациям, не могут свести концы с концами. Отметим, прожиточный минимум в Оренбургской области в прошлом году составил 8,5 тыс. рублей в месяц. И некоторые депутаты просто недотягивают до минимальной планки.

Так, самым «нуждающимся» народным избранником оказался член партии Жириновского Алексей Панкратов, заработавший за прошлый год ровно 50 тыс. рублей. То есть в месяц он зарабатывает по 4166 рублей. Юрист по образованию, менеджер по продажам у ИП И.М. Панкратова, в 2016 году зафиксировал доход в 1,8 млн рублей. Несмотря на сокращение заработка депутата в 36 раз, его жена тем временем заработала 4,8 млн рублей. Супруги живут в квартире площадью 63 квадратных метра, владеют участком в 5 соток и скромной иномаркой Toyota Raum.

Также наименее обеспеченным парламентарием оказалась Татьяна Иванова — и тоже член ЛДПР. За 2017 год она заработала 73750 рублей, то есть 6146 рублей в месяц. В 2016 году доход Татьяны Александровны был и того меньше — 18288 рублей, то есть по 1524 рубля ежемесячно. Из имущества — участок в 4 сотки, жилой дом на 45 квадратных метров и квартира на 47 «квадратов».

Если у ее коллеги Панкратова вполне обеспеченная жена, то у Ивановой ситуация другая. В беседе с корреспондентом «Реального времени» она объяснила, что подспорьем для семейного бюджета является заработок ее супруга — гражданина Болгарии. Поскольку он неофициально работает в строительной сфере, то вносить его данные в декларацию депутат не стала, так как для этого нужно соответствующее подтверждение.

— В феврале 2017 года я зарегистрировала собственное ИП, — рассказала Татьяна Иванова нашему журналисту. — Занимаюсь вопросами недвижимости. Мужа, к сожалению, официально никто не трудоустраивает, иначе с него, как иностранного гражданина, надо будет отчислять 30%, а этого никто не хочет делать. Я из простого народа. Живем на свои доходы, как можем, так и выживаем. Мне стыдиться нечего.

По ее словам, квартиру-хрущевку она приобрела до замужества. А небольшой семейный дом в свое время подарил ее отец.

Наименее обеспеченным парламентарием оказалась Татьяна Иванова. Фото zaksob.ru



Не сравнятся с Татарстаном

Несмотря на широкий разброс зарплат, в Оренбурге несколько лет назад даже проходил пикет с требованием, чтобы «слуги народа затянули пояса». При этом оренбуржцы явно недотягивают до своих соседей из Казани. Совокупный доход всех членов Законодательного собрания Оренбургской области оказался 333 млн рублей. Однако они оказались довольно бедными в сравнении с депутатами Государственного совета Татарстана, заработавшими в десять раз больше.

Более того, всех оренбургских парламентариев переплюнул татарстанец Альберт Фахрутдинов, глава ювелирной компании «Кулон» и строительного холдинга «Кулонстрой», задекларировавший личный доход в 604,6 млн рублей. Он же в 12 раз обошел оренбуржца Ивана Дикмана.

В Татарстане лишь двое парламентариев заработали за год менее 1 млн рублей — Ирек Шарипов и Ксения Владимирова. Самый бедный татарстанский депутат Ксения Владимирова, заработавшая 806,5 тыс. рублей, была бы среди оренбургских коллег «середнячком». А по сравнению с Алексеем Панкратовым и Татьяной Ивановой — очень богатой женщиной.

Кстати, в Госдуме самым богатым представителем Оренбуржья оказался Сергей Катасонов. Член фракции ЛДПР заработал в прошлом году более 16 млн рублей. Единороссы несколько уступили ему. Роман Романенко за прошлый год заработал 13,5 млн рублей, а его жена — около 2,5 млн рублей. Юрий Мищеряков, бывший мэр Оренбурга, зафиксировал доход в 6,6 млн рублей. Виктор Заварзин показал результат в 5,7 млн рублей. Игорь Сухарев задекларировал 4,6 млн рублей, а его супруга-предпринимательница — более 38 млн рублей. Сенаторы Елена Афанасьева и Андрей Шевченко заработали по 6 млн и 4,6 млн рублей соответственно.

Доходы депутатов Законодательного собрания Оренбургской области

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 Дикман Иван Иванович депутат Законодательного Собрания Оренбургской области 50.393.089,66 8.200.483,87 2 2 Маслов Евгений Владимирович депутат Законодательного Собрания Оренбургской области 46.146.617,08 597.452,76 4 3 Кияев Владимир Александрович депутат Законодательного Собрания Оренбургской области 41.490.572,02 284.911,00 3 4 Кузнецов Александр Николаевич депутат Законодательного Собрания Оренбургской области 33.386.156,33 11.792.881,66 5 5 Аникеев Андрей Анатольевич депутат Законодательного Собрания Оренбургской области 26.870.577,98 287.154,36 7 6 Куниловский Александр Анатольевич депутат Законодательного Собрания Оренбургской области 18.244.070,30 1.282.908,98 6 7 Трубников Александр Сергеевич депутат Законодательного Собрания Оренбургской области 15.765.498,13 3.823.677,42 8 8 Алейников Сергей Николаевич депутат Законодательного Собрания Оренбургской области 13.915.058,00 915.514,81 9 9 Ванчинов Олег Захарович депутат Законодательного Собрания Оренбургской области 11.976.597,50 856.055,80