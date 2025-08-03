Исследование: в Татарстане вырос спрос на обучение рабочим специальностям

Так, курсы для столяров в республике стали искать в 2,1 раза чаще

Фото: Максим Платонов

Во втором квартале 2025 года в Татарстане вырос спрос на обучение рабочим специальностям. Так, курсы для столяров стали искать в 2,1 раза чаще, чем в апреле — июне прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Авито Услуги».

Обучение для электриков в республике начали искать на 84% чаще, плотников — на 65%, а слесарей — на 58%. При этом вырос и объем предложения. Так, количество объявлений на платформе с курсами, программами и индивидуальными занятиями для подготовки плотников увеличилось в 3,7 раза, столяров — в 3,4 раза, электриков — в 3,2 раза, а слесарей — в 2,4 раза.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Казани спрос на занятия для столяров вырос на 96%, для электриков — в 2,2 раза, а курсы слесарей начали искать на 32% чаще. Что касается предложения, занятий для электриков стало в 2,2 раза больше, для слесарей и столяров — на 64%. Кроме того, в Татарстане выросла популярность обучения для парикмахеров (+83%), кондитеров (в 3,4 раза), поваров-пекарей (+30%).

Напомним, в сфере доставки и логистики Татарстана по итогам первого полугодия 2025 года средние зарплатные предложения выросли на 6%. Они достигли 95 тыс. рублей в месяц.

Галия Гарифуллина