Обвиняемого во взятках мэра Оренбурга отправили в отставку

Депутаты горсовета Оренбурга на внеочередном заседании лишили полномочий мэра города Евгения Арапова, арестованного за взятки.

Инициатором проведения совещания стал губернатор региона Юрий Берг. По его словам, городу «как никогда необходим глава в законном статусе», так как в Оренбурге много нерешенных проблем

В итоге депутаты приняли решение об удалении в отставку Евгения Арапова по факту нарушения им требования закона «О противодействии коррупции», передает «РИА Новости». На данный момент обязанности главы города исполняет его заместитель Сергей Николаев.

Напомним, мэр города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета в августе. Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Кроме того, силовики в ходе расследования уголовного дела в отношении главы Оренбурга выявили новый факт получения взятки.