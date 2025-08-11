Татарстан в топ-5 регионов по вкладу в обрабатывающую промышленность России
За последние четыре года республика пропустила вперед себя только четыре региона
По вкладу обработки в динамику объемов производства региональной промышленности Татарстан только 28-й
Татарстан занял пятое место среди регионов России, обрабатывающая промышленность в которых за последние четыре года внесла наибольший положительный вклад в общероссийский показатель. Об этом говорится в исследовании АКРА (есть в распоряжении «Реального времени»).
Топ-10 выглядит так:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Московская область;
- Ленинградская область;
- Татарстан;
- Свердловская область;
- Челябинская область;
- Ростовская область;
- Башкортостан;
- Красноярский край.
Лидеры с конца: Калининградская (85-е место), Мурманская (84-е), Костромская (83-е) области, Карелия (82-е), Камчатский (81-е) и Хабаровский (80-е) края, Новгородская (79-е), Иркутская (78-е), Астраханская (77-е) и Магаданская области (76-е).
Рейтинг составлен на основе показателей прироста индекса промышленного производства (ИПП) с мая 2021 года по май 2025-го по удельным весам регионов в общероссийском объеме товаров собственного производства, отгруженных обрабатывающими отраслями.
Интересно, что по вкладу обработки в динамику объемов производства региональной промышленности Татарстан только 28-й.
Индекс промпроизводства республики выше, чем по стране
В среднем по стране доля обработки в объеме товаров собственного производства регионов в 2021 году составляла 66%, прирост индекса промпроизводства в мае 2025 года относительно мая 2021 года — 27%. Татарстан и тут попал в число лидеров. Республика вошла в группу регионов, где обе доли выше 70% и 47% соответственно.
Однако этого не хватило для попадания в топ-10, который выглядит вот так.
|
Регион
|
Доля обрабатывающих отраслей в совокупном объеме товаров собственного производства, отгруженных промышленными предприятиями региона в 2021 году
|
Прирост ИПП в мае 2025 года относительно мая 2021 года
|
Среднестрановые значения
|
66%
|
27%
|
Чукотский АО
|
70%
|
926%
|
Ленинградская область
|
86%
|
178%
|
Курганская область
|
83%
|
126%
|
Москва
|
77%
|
121%
|
Санкт-Петербург
|
89%
|
88%
|
Рязанская область
|
88%
|
75%
|
Ростовская область
|
81%
|
73%
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
79%
|
71%
|
Чувашская Республика
|
86%
|
66%
|
Кировская область
|
87%
|
62%
Обработка в Татарстане растет, несмотря на замедление промпроизводства
«Реальное время» писало, что в мае 2025 года индекс промпроизводства Татарстана составил 116,5%, а за первые пять месяцев 2025 года — 108,6%. По сравнению с апрелем 2025 года промышленное производство тогда выросло на 9,9%. Объем обработки составил 1,8 трлн рублей. Наибольший вклад внесли производство кокса и нефтепродуктов (487,2 млрд рублей), химических веществ (235 млрд рублей), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (167 млрд рублей), пищевых продуктов (151,7 млрд рублей) и производство резиновых и пластмассовых изделий (92,8 млрд рублей).
Однако в июне рост замедлился. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года индекс промпроизводства составил 108%, в январе—июне 2025 года — 108,5%. А вот по сравнению с маем показатель упал на 6,9% и составил 93,1%.
Несмотря на это, обрабатывающие производства нарастили выпуск: в июне рост составил 14,5% (по сравнению с июнем 2024-го), в январе—июне — 15,8%. Это единственная отрасль, которая вышла в плюс.
