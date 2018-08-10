Вице-мэра Оренбурга арестовали за взятку в 2 миллиона рублей
Заместителя главы Оренбурга Геннадия Борисова арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.
«По ходатайству следствия суд арестовал заместителя главы города Оренбурга Геннадия Борисова, обвиняемого в получении взятки в два миллиона рублей", — передает РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ.
Напомним, Борисов был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 млн рублей от генерального директора одной из строительных компаний за общее покровительство.
По данным силовиков, вице-мэр действовал в составе группы по предварительному сговору с другими чиновниками.
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