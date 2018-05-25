СМИ: общественники потребовали уволить начальника управления пассажирского транспорта Оренбурга

В Оренбурге председатель общественной организации «Союз пассажиров» Сергей Кеменев считает незаконным назначение на должность начальника управления пассажирского транспорта горадминистрации Дмитрия Анисимова.

Общественник потребовал от прокуратуры проверить действия главы Оренбурга Евгения Арапова, назначившего этого чиновника.

В надзорном ведомстве согласились, что на момент вступления в должность Анисимов не соответствовал требованиям закона, передает Regnum. Прокуратура выяснила, что при утверждении на посту чиновник не имел необходимого стажа работы в сфере пассажирского транспорта.

Теперь городские власти должны устранить нарушение. Возможно Анисимов покинет пост, который он занял в апреле 2017 года.

Напомним, что в марте этого года губернатор Оренбуржья Юрий Берг на совещании по пассажирскому транспорту рекомендовал Арапову найти нового главу муниципальных перевозок. С совещания были удалены Анисимов и глава предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки» Артём Сафиуллин.