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Потенциальным преемником на пост губернатора Оренбургской области является Владимир Гутенев – СМИ

14:52, 02.10.2018
Потенциальным преемником на пост губернатора Оренбургской области является Владимир Гутенев – СМИ
Фото: wikipedia.org

Потенциальным преемником на пост губернатора Оренбургской области является первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Ранее СМИ сообщили о возможном увольнении десяти губернаторов до следующих выборов. В частности, политологи предсказали в ближайшее время отставку главы Оренбуржья Юрия Берга.

По информации издания «Орен1», Владимир Гутенев является возможным преемником Берга, так как его кандидатуру лоббирует корпорация «Ростех». Аналогичную информацию выдают местные политические telegram-каналы. Кроме того, Гутенев близок и к первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин сменил губернаторов в трех регионах — Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье.

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