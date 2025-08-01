В Татарстане замедлился рост промпроизводства
Несмотря на это, республика девятая по этому показателю среди регионов России
Только шесть отраслей в Татарстане показали рост
В июне индекс промышленного производства Татарстана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составил 108%, в январе — июне 2025 года — 108,5%. А вот по сравнению с маем показатель упал на 6,9% и составил 93,1%.
Показатели свидетельствуют о замедлении роста промпроизводства. Напомним, в мае 2025 года индекс составил 116,5%, а за первые пять месяцев 2025 года — 108,6%. По сравнению с апрелем 2025 года промышленное производство тогда выросло на 9,9%.
В июне 2025-го только шесть отраслей показали рост по сравнению с прошлым годом:
- производство химических веществ и химических продуктов — +19,7%;
- производство прочих готовых изделий — +15%;
- производство кокса и нефтепродуктов — +7,8%;
- ремонт машин и оборудования — +6,1%;
- производство напитков — +4,2%.
- производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, — +1,9%;
- производство бумаги — +1,5%.
В целом обрабатывающие производства нарастили объемы выпуска на 14,5%.
Куда больше отраслей показали снижение. Добыча полезных ископаемых уменьшилась на 2,7%, энергетический сектор — на 5,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 6,2%. Стоит выделить производство транспорта — на этой неделе несколько автопроизводителей, в том числе челнинский КАМАЗ, заявили о переходе на четырехдневный режим работы из-за снижения заказов. Полный расклад выглядит так:
- добыча прочих полезных ископаемых — -44,0%;
- производство мебели — -31,1%;
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — -21%;
- производство одежды — -20%;
- производство текстильных изделий — -18,3%;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции — -16,2%;
- производство электрического оборудования — –14,8%;
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки — -13,2%;
- производство кожи и изделий из кожи — -11,5%;
- производство резиновых и пластмассовых изделий — -9,9%;
- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий — -9,1%;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — -8,9%;
- производство продуктов питания — -4,6%;
- металлургическое производство — -1,1%.
За первое полугодие 2025-го также вырос сектор обрабатывающих производств (+4,2%), упали те же добыча полезных ископаемых (-2,4%), энергетический сектор (-2,3%), отрасли, связанные с утилизацией отходов (-1,1%).
Еще в «плюсе»:
- производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т. д.) — +34,6%;
- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий — +15,1%;
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, — +14,5%;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — +13,6%;
- ремонт машин и оборудования — +7,5%;
- производство табачных изделий — +5,1%;
- добыча металлических руд — +3,2%;
- производство текстильных изделий — +2,5%;
- производство химических веществ и химических продуктов — +2,5%;
- добыча угля — +2,3%;
- производство кокса и нефтепродуктов — +1,6%;
- производство прочих готовых изделий — +1,2%.
В «минусе»:
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — -16,6%;
- производство кожи и изделий из кожи — -15,7%;
- добыча прочих полезных ископаемых — -9,2%;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) — -7,1%;
- производство мебели — -4,6%;
- производство резиновых и пластмассовых изделий — -4%;
- металлургическое производство — -3,4%;
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки — -3,5%;
- производство бумаги — -1,7%;
- производство продуктов питания — -0,7%;
- напитков — -2,3%;
- производство электрического оборудования — -1,5%;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — -0,5%.
Татарстан обогнал по росту промпроизводства Петербург и Москву
Если говорить об индексе в целом по Приволжском федеральному округу, то в июне промышленность выросла на 2,8%, в первом полугодии — на 2,5%.
По обоим показателям Татарстан третий среди регионов ПФО: в июне республику обогнали Саратовская (+40,9%) и Ульяновская (+27,1%) области, в первой половине года — так же Ульяновская область (+13,5%) и Удмуртия (+9,2%).
Как подсчитало «Реальное время» на основе данных Росстата, среди регионов России Татарстан по росту промышленности занимает девятое место. В первом полугодии его обогнали:
- Чукотка — +23,5%;
- Курганская область — +20,5%;
- Хабаровский край — +18%;
- Калужская область — +15,6%;
- Ульяновская область — +13,5%;
- Ингушетия — +9,6%;
- Удмуртия — +9,2%;
- Тульская область — +8,6%.
Примечательно, что наша республика обошла в рейтинге Санкт-Петербург (+8%) и Москву (+4,8%).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».