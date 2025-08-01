В Татарстане замедлился рост промпроизводства

Несмотря на это, республика девятая по этому показателю среди регионов России

Фото: Максим Платонов

Только шесть отраслей в Татарстане показали рост

В июне индекс промышленного производства Татарстана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составил 108%, в январе — июне 2025 года — 108,5%. А вот по сравнению с маем показатель упал на 6,9% и составил 93,1%.

Показатели свидетельствуют о замедлении роста промпроизводства. Напомним, в мае 2025 года индекс составил 116,5%, а за первые пять месяцев 2025 года — 108,6%. По сравнению с апрелем 2025 года промышленное производство тогда выросло на 9,9%.

В июне 2025-го только шесть отраслей показали рост по сравнению с прошлым годом:

производство химических веществ и химических продуктов — +19,7%;

производство прочих готовых изделий — +15%;

производство кокса и нефтепродуктов — +7,8%;

ремонт машин и оборудования — +6,1%;

производство напитков — +4,2%.

производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, — +1,9%;

производство бумаги — +1,5%.

В целом обрабатывающие производства нарастили объемы выпуска на 14,5%.

Куда больше отраслей показали снижение. Добыча полезных ископаемых уменьшилась на 2,7%, энергетический сектор — на 5,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 6,2%. Стоит выделить производство транспорта — на этой неделе несколько автопроизводителей, в том числе челнинский КАМАЗ, заявили о переходе на четырехдневный режим работы из-за снижения заказов. Полный расклад выглядит так:

добыча прочих полезных ископаемых — -44,0%;

производство мебели — -31,1%;

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — -21%;

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

производство одежды — -20%;

производство текстильных изделий — -18,3%;

производство прочей неметаллической минеральной продукции — -16,2%;

производство электрического оборудования — –14,8%;

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки — -13,2%;

производство кожи и изделий из кожи — -11,5%;

производство резиновых и пластмассовых изделий — -9,9%;

выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий — -9,1%;

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — -8,9%;

производство продуктов питания — -4,6%;

металлургическое производство — -1,1%.

За первое полугодие 2025-го также вырос сектор обрабатывающих производств (+4,2%), упали те же добыча полезных ископаемых (-2,4%), энергетический сектор (-2,3%), отрасли, связанные с утилизацией отходов (-1,1%).

Еще в «плюсе»:

производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т. д.) — +34,6%;

выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий — +15,1%;

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, — +14,5%;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — +13,6%;

ремонт машин и оборудования — +7,5%;

Максим Платонов / realnoevremya.ru

производство табачных изделий — +5,1%;

добыча металлических руд — +3,2%;

производство текстильных изделий — +2,5%;

производство химических веществ и химических продуктов — +2,5%;

добыча угля — +2,3%;

производство кокса и нефтепродуктов — +1,6%;

производство прочих готовых изделий — +1,2%.

В «минусе»:

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — -16,6%;

производство кожи и изделий из кожи — -15,7%;

добыча прочих полезных ископаемых — -9,2%;

производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) — -7,1%;

производство мебели — -4,6%;

Максим Платонов / realnoevremya.ru

производство резиновых и пластмассовых изделий — -4%;

металлургическое производство — -3,4%;

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки — -3,5%;

производство бумаги — -1,7%;

производство продуктов питания — -0,7%;

напитков — -2,3%;

производство электрического оборудования — -1,5%;

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — -0,5%.

Татарстан обогнал по росту промпроизводства Петербург и Москву

Если говорить об индексе в целом по Приволжском федеральному округу, то в июне промышленность выросла на 2,8%, в первом полугодии — на 2,5%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По обоим показателям Татарстан третий среди регионов ПФО: в июне республику обогнали Саратовская (+40,9%) и Ульяновская (+27,1%) области, в первой половине года — так же Ульяновская область (+13,5%) и Удмуртия (+9,2%).

Как подсчитало «Реальное время» на основе данных Росстата, среди регионов России Татарстан по росту промышленности занимает девятое место. В первом полугодии его обогнали:

Чукотка — +23,5%; Курганская область — +20,5%; Хабаровский край — +18%; Калужская область — +15,6%; Ульяновская область — +13,5%; Ингушетия — +9,6%; Удмуртия — +9,2%; Тульская область — +8,6%.

Примечательно, что наша республика обошла в рейтинге Санкт-Петербург (+8%) и Москву (+4,8%).

Дарья Пинегина