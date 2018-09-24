Как с гуся вода: в Татарстане осужденный рулит исполкомом района

Топ-10 мягких приговоров чиновникам и мошенникам при бюджете

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в казанском Кремле ожидается очередной разбор полетов на заседании антикоррупционной комиссии. В последний момент журналистов решили не пускать даже на самую безобидную, вступительную часть этого мероприятия. Поэтому «Реальное время» решило подвести итоги борьбы с коррупцией на примере последних приговоров vip-чиновникам Татарстана. Анализ показал — выборочная публичная порка с отставкой является, пожалуй, самым болезненным для коррупционеров во власти. Куда мягче в итоге оказывается… скамья подсудимых.

Трое глав и «киты» мягких наказаний

Первых лиц на постах государственной и муниципальной службы в Татарстане не наказывают строго со времен главы Верхнего Услона и экс-главы Лаишево Александра Тимофеева. Тот после задержания признался во взятке 5 млн рублей, прославился приговором о 300-миллионном штрафе, платить не стал и в 2013-м загремел в колонию, откуда досрочно вышел в 2015-м. Осведомленные люди до сих пор говорят — штраф назначался с оценкой реального благосостояния чиновника.

Новых рекордов по части кратных штрафов татарстанская Фемида не ставила. К тому же коррупционерам почему-то дали право на рассмотрение дела в особом порядке и наказание не более двух третей от максимальной санкции. И если раньше дела о взятках в особо крупном размере рассматривал Верховный суд РТ, теперь этим занимаются нижестоящие суды. То есть дела глав исполкомов и заместителей глав администрации района рассматривают судьи, которые живут в этих же районах.

Сегодня в казанском Кремле на заседании антикоррупционной комиссии ожидается очередной разборов полетов. Фото Олега Тихонова



Полный самоотвод всему составу районной Фемиды, помнится, объявили лишь судьи Рыбной Слободы, заявившие о личном знакомстве с подсудимым, экс-главой района и экс-сотрудником ОБХСС Евгением Лыловым, обвиненном в 2008-м в превышении полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В итоге «политическое» дело рассмотрел другой райсуд, но позже уже Верховный суд РТ оправдал Лылова по двум статьям из трех, сократив его условный срок с 5 до 2 лет.

Из первых лиц на скамье подсудимых успел побывать и экс-глава Агрызского района Фарит Габбасов. В конце 2016-го — через 4 года после отставки Габбасова — райсуд признал его виновным в незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) и пособничестве причинению имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием (ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ), приговорив к 2 годам условно со штрафом в 100 тыс. рублей и тут же освободив от первого наказания по амнистии, а от второго — за сроком давности. Напомним, под суд чиновника привело участие в распиле коммунальных котельных.

Таким образом, можно выделить три «кита» мягких приговоров — особый порядок, переквалификация с амнистией либо прекращением за сроком давности и деятельным раскаянием, а еще — территориальный принцип рассмотрения дел. Часто и непосредственное начальство с окружением чиновника либо не считают его действия преступными, либо прямо или косвенно причастны к ним.

Впрочем, посадки по коррупционным делам в Татарстане, конечно, есть, но затрагивают они преимущественно «решал», мошенников и людей в погонах. Но об этом позже — в топе самых жестких приговоров за коррупцию, пока же — десятка самых мягких за последние пару лет.



1. «Дачная» амнистия по-зеленодольски — с выселением детей и внуков замглавы

На фото Фоат Шамсиев — слева

Несудимым из зала суда вышел в мае 2018-го бывший замглавы Зеленодольского района Фоат Шамсиев. 57-летнего чиновника признали виновным в злоупотреблениях (ч. 2 ст. 285 УК РФ) с незаконным отчуждением 15 участков, включенных в территорию в СНТ «Воложка» (ущерб муниципалитету — 3, 96 млн рублей) и передачей в собственность своему сыну служебной трехкомнатной квартиры (ущерб — 1,4 млн рублей), приговорили к штрафу в 150 тыс. рублей и тут же амнистировали в честь юбилея Победы, причем со снятием судимости.

По третьему эпизоду — мошенничество на 1,5 рублей — преследование Шамсиева прекратили за сроком давности.

Вину замглавы ни в чем не признал, ущерб возмещать не стал. А гособвинение не стало оспаривать его приговор, согласившись с судом, что смягчающими обстоятельствами являются отсутствие судимости, возраст и трое несовершеннолетних детей Шамсиева. Между тем, изучив приговор, эксперты «Реального времени» сделали вывод: если бы гособвинитель в суде не просил переквалификации обвинений Шамсиеву с превышения полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 ) на злоупотребления без таковых, то под амнистию чиновник бы не попал!

Впрочем, на момент вынесения приговора в силу вступило решение суда по гражданскому иску Зеленодольского прокурора об аннулировании сделок по передаче служебной «трешки» и выселении детей и внуков чиновника из этой квартиры. В свою очередь, Шамсиевы обвиняли подчиненных Илдуса Нафикова в незаконном бездействии на протяжении 7 лет и 8 месяцев после переоформления той самой квартиры, однако взять в суде реванш не смогли.

Из исполкома амнистированный уволился в июне, а вот решение суда по части выселения его родни до сих пор не исполнено — по последним данным прокуратуры района, приставы согласились подождать… пока сын Шамсиева получит новую служебную квартиру!

2. Несудимый «карьерист» Швецов

Фото facebook.com/igor.shvetsov.98



Фору зеленодольцу может дать экс-директор ФГУП «Центр подтверждения качества продукции и услуг» Игорь Швецов. В прошлом году казанский суд установил его вину в превышении должностных полномочий, которое повлекло ущерб бюджету в 13 млн рублей от утраты служебной квартиры в Москве. Ее забрали приставы, когда директор ФГУП без согласования с учредителем, Росимуществом, заключил в 2013-м сделку на разработку программного комплекса, а расплатиться было нечем. Суд счел, что действовал Швецов «из личной заинтересованности в форме карьеризма» и наказал его 1,5 года лишения свободы, но в январе 2018-го постановленный в особом порядке приговор был изменен. Президиум Верховного суда РТ освободил «карьериста» от наказания по амнистии и судимости. Освобождать его еще и от выплат по иску потерпевшего Росимущества кассация не стала. К слову, сейчас за Швецовым в базе приставов числится лишь некий штраф в 2 тысячи.



3. Балтасинская коррупционная аномалия

Фото baltasi.tatarstan.ru



А вот 49-летний председатель исполкома Балтасинского района Рамиль Шакиров остается в той же должности, несмотря на признание вины в трехкратном превышении полномочий: с выдачей сыну главы Айнуру Нутфуллину разрешения задним числом на строительство коттеджа под видом «домика пчеловода» на сельхозземле, со строительством в 2014—2015 годах домов для ветеранов войны и их вдов в зоне сибиреязвенного скотомогильника и с обманом Фемиды путем фиктивной отмены распоряжения о признании дома аварийным. Шакиров просил суд рассмотреть дело в особом порядке и прекратить его, назначив судебный штраф. УПК и УК РФ позволяют подобные прекращения по преступлениям небольшой или средней тяжести, если обвиняемый-подозреваемый возместил ущерб или иным образом загладил причиненный преступлением вред.

Из решения председателя райсуда следует — Шакиров вину признал, раскаялся, характеризуется положительно, имеет награды, в том числе от президента Путина и министра обороны. Далее следует любопытный вывод суда: раз совершенные преступления относятся к преступлениям против власти и интересов муниципальной службы, то «возмещение ущерба не является обязательным условием для применения вышеуказанных требований закона». А еще судья особо подчеркнул, что зону скотомогильника уже сократили, и сейчас вышеупомянутые земельные участки находятся за ее пределами! В общем, дело председателя исполкома председатель суда прекратил, назначив тому судебный штраф в 40 тыс. рублей. Его выплатой раскаявшийся погасил и судимость, что позволило ему вернуться в команду Рамиля Нутфуллина, возглавляющего Балтасинский район с 2012 года.

Тот же райсуд в том же составе за 13 эпизодов превышения полномочий наказал экс-главу Земельной палаты Балтасинского исполкома Фаниля Ибениева штрафом всего-то в 50 тыс. рублей. Действия чиновника повлекли незаконные выплаты из бюджета в 5,5 млн рублей. Деньги эти получили граждане, которым чиновник в 2014-м незаконно передал аварийные помещения в собственность, чтобы новоиспеченные хозяева вложили в соципотеку средства от возмещения стоимости аварийного жилья. Судили Ибениева также в особом порядке, и он также просил прекратить дело с вынесением штрафа, но суд не согласился. И с учетом явки с повинной, раскаяния, наград и малолетнего ребенка подсудимого, назначил ему по каждому эпизоду штраф в 15 тыс. рублей, общий размер которого после частичного сложения наказаний оказался в 100 раз меньше ущерба бюджету.

Строже тот же судья в июне наказал Зифу Зарипову, которая сменила Ибениева на посту главной по земле в Балтасях и погорела на попытке вымогательства взятки за незаконные действия по отчуждению земли. 20 тыс. рублей с учетом раскаяния и особо порядка судопроизводства потянули на 1,5 года исправительных работ условно с испытательным сроком в один год. Такая вот в Балтасях аномалия — кающихся коррупционеров успешно ловят и не сажают!

4. Елабужский vip-чиновник — дважды оштрафованный и освобожденный

Фото elabugacity.ru



Не признал вину, не возмещал ущерб в 2,8 млн рублей и даже не понес наказания! Так показательно закончилась история уголовного преследование экс-главы Земельной палаты и исполкома Елабужского района Рафиля Аюпова. Его дважды — в 2016-м и 2018-м — признавали виновным в превышении полномочий и приговоривали к уголовным штрафам в 50 тыс. рублей, после чего освобождали от наказания. В первый раз — по амнистии, во второй — за сроком давности. Последний приговор вступил в силу, несмотря на попытки Аюпова добиться оправдания. Суды установили: чиновник поучаствовал в незаконном расширении границ СНТ «Гульбакча», в результате 1 га оказался был бесплатно передан из муниципальной собственности в пользу дачников, которые поделили участок по 10 соток и перепродали за полмиллиона с лишним каждый из вновь образованных наделов.



Еще один показательный момент — действующий глава Елабуги Геннадий Емельянов против Аюпова не свидетельствовал, скорее защищал его.

5. Молочная королева-условница из Заинска

Фото elitat.ru

На фоне коллег из Балтасей, Зеленодольска и Елабуге куда серьезнее — условным сроком в 3 года — наказали бывшую замглавы и начальника управления образования Заинского района Гульчачак Галимову в декабре 2017-го. Ее признали виновной по семи эпизодам, включая и мошенничество с фиктивным трудоустройством в школу, и премиями самой себе, и служебный подлог, и создание помех бизнесу с незаконным уводом молочных и транспортных контрактов на 19 млн рублей у неугодных предпринимателей. Владелец частного молзавода в результате стал банкротом.

Согласно вступившему в силу приговору, стараниями Галимовой школы и детсады района в одностороннем порядке расторгали договоры с выигравшими торги поставщиками и заключали без аукциона сделки на мелкие партии с УК «Просто молоко». На следствии и в суде чиновница каялась: личного умысла не было, действовала по указке главы района Разифа Каримова — экс-директора двух молзаводов «ВАМИНа», тот, в свою очередь, заявлял — незаконных указаний не давал. По эпизоду с нецелевым расходованием средств суд Галимову оправдал, по превышению полномочий и двум эпизодам воспрепятствования бизнесу — освободил от наказания за сроком давности. В апелляции прокуратура настаивала лишь на дополнительном наказании — лишении осужденной права занимать руководящие должности на муниципальной службе в течение 3 лет. Верховный суд РТ менять приговор не стал.

6. Продавец разрешений из Актанышского исполкома

Штраф в 25 тыс. рублей — по тысяче за каждый эпизод мошенничества в крупном размере — получил после частичного сложения наказаний начальник отдела инфраструктурного развития Актанышского исполкома Фоат Фазлыев. Судом установлено — при выдаче разрешения на строительство индивидуальных домов чиновник спрашивал с них, как с застройщиков многоквартирного жилья, проектную документацию. Те хватались за голову, и он предлагал свою не бесплатную помощь по проекту с гарантией выдачи и разрешения. Люди отдавали от 1,5 до 5 тыс. рублей и шли строиться. По данным органов следствия, ущерб в 50 тыс. рублей мошенником от власти не возмещен. 2 тысячи за ненужный для согласования проект продавец разрешений вернул лишь одному потерпевшему.

7. Первый проректор со второй зарплатой

Фото evening-kazan.ru

Сохранил свободу, но лишился работы в КНИТУ-КХТИ после июльского приговора Советского суда Казани 68-летний Василий Иванов, бывший первый проректор вуза. За превышение полномочий с ущербом для родного вуза в 1 млн 335 тыс. рублей он получил уголовный штраф в 50 тысяч. Судом установлено — Иванов получал вторую зарплату, 45 тыс. рублей в месяц, лишь числясь главным научным сотрудником Высшей школы экономики КХТИ в 2011—2015 годах. Директор подразделения был вынужден носить эти деньги непосредственному руководителю в конвертике. На следствии Иванов вину признал не сразу, а потом делился — мол, иногда тратил полученное и на нужды учебного заведения.

Признание вины, раскаяние, почтенный возраст, наличие наград и проблем со здоровьем суд при рассмотрении дела в особом порядке счел смягчающими обстоятельствами. Мягчайший приговор никто не оспаривал. Прокуратура просила о наказании в виде штрафа еще в прениях, правда, оценивала действия чиновника от науки в 60 тыс. рублей. На данный момент в КХТИ Иванов уже не работает. Более того потерпевший вуз, где в проректорах экс-прокурор Казани Рафкат Уразбаев, пытался оспорить его приговор как мягкий, но пропустил 10-дневный срок обжалования. «Готовим иск о возмещении ущерба», — заверили в пресс-службе вуза.

8. Аферист с большого кладбища или все же взяточник?

Пойманный с поличным при получении 800 тыс. рублей и обвинявшийся во взятке на общую сумму 2,8 млн рублей экс-директор казанского МУП «Ритуал» Павел Чепиленко в мае получил условный срок в 4 года с испытательным 5 лет. По версии следствия, он помог казанскому бизнесмену выиграть торги на поставку в МУП гранитных плит для будущих надгробий, указав верную цену, а затем истребовал откат за помощь и общее покровительство. Однако Советский райсуд Казани установив, что должностных полномочий влиять на торги Чепиленко не имел и признал его виновным лишь в мошенничестве.

Ни осужденный, ни прокуратура приговор не обжаловали, однако в силу он не вступил. Его оспорил тот самый бизнесмен Евгений Мелузов, ранее признанный лишь свидетелем по делу о взятке. Райсуд отказался принимать жалобу от адвоката свидетеля, в том числе ввиду пропуска срока обжалования, однако Верховный суд РТ отменил отказное решение. Как выяснило «Реальное время», жалоба Мелузова может стать причиной отмены приговора, ведь после переквалификации обвинения его не признали потерпевшим от мошенничества.

9. Доверенный застройщик главы Камского Устья

Фото elitat.ru

Наш следующий герой — не чиновник, а человек у власти. Но своего рода пионер — его завышение объемов капремонта признали мошенничеством, хотя таких превышенцев выявляет каждая проверка в районе. Итак, бывший гендиректор и учредитель казанского ООО «СтройГрад» Радик Тухфатуллин нагрел республиканский бюджет на 8,4 млн рублей, вернул в казну лишь 100 тыс. рублей и остался на свободе. В райсуде он признавал: смошенничал в 2011—2012 годах при составлении локальных смет и актов якобы выполненных социальных объектах работ, «пользуясь доверительными отношениями с главой Камско-Устьинского района» Зуфаром Гарафиевым.

Приговор в 5 лет лишения свободы условно с взысканием ущерба бюджету оспорила прокуратура Татарстана — в порядке надзора. По ее мнению, суд должен был последовательно применить норму о наказании не более двух третей в связи с наличием лишь смягчающих обстоятельств, а затем и в связи с рассмотрением дела в особом порядке. 29 августа президиум ВС РТ с этим согласился, уменьшив срок Тухфатуллину на 9 месяцев. Теперь за осужденным числятся задолженности сразу по двум приговорам на общую сумму около 26 млн рублей — второй был вынесен в 2015-м за неуплату налогов в 17,3 млн рублей, тогда застройщика наказали штрафом в 400 тысяч, обязав вернуть деньги.

10. Как сити-менеджер за служебную «однушку» 2,5 месяца сидел

Фото mendeleevsk.tatarstan.ru

Особняком в этом ряду стоит отмененный приговор бывшего главы исполкома Менделеевского района Рустема Хабибуллина. 29 января 2018-го райсуд признал его виновным в мошенничестве 2010 года — с подделкой чужой подписи и незаконным получением однокомнатной квартиры, снятием с нее служебного статуса и приватизацией. Отрицавшего вину чиновника взяли под стражу в зале суда, освободил его в середине апреля Верховный суд РТ, отменив приговор как незаконный и переведя Хабибуллина под домашний арест.

Повторный процесс в райсуде настоящее время приостановлен ввиду назначения экспертизы о стоимости той самой «однушки» на момент отчуждения. В экспертизе Следкома фигурировала сумма в 469 тыс. рублей при текущей рыночной в 1,5 млн рублей. А вот в заключении, полученном защитой, некий независимый эксперт указал лишь 247,7 тыс. рублей — ровно столько, сколько нужно, чтобы переквалифицировать преступление с мошенничество в крупном (ч. 3 ст. 159 УК РФ) на менее тяжкое «в значительном размере» (ч. 2 ст. 159 УК РФ), а затем — применить амнистию…

А теперь вопрос: если бы суд назначил условный срок, стал бы экс-чиновник оспаривать решение райсуда и обращать внимание вышестоящей инстанции на все допущенные, по мнению защиты, нестыковки и нарушения?