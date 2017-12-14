«Террариум» по-зеленодольски: под ударом — сын и внуки обвиняемого замглавы района

Прокуратура решила выселить наследников Фоата Шамсиева из приватизированной служебной «трешки», не дожидаясь приговора суда

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Зеленодольском горсуде стартует процесс по уголовному делу заместителя главы района. Как выяснило «Реальное время», с обвинением в земельной афере и превышениях служебных полномочий с ущербом в 6,7 млн рублей 57-летний Фоат Шамсиев не согласен. Тем временем его сын в качестве ответчика вынужден отбивать атаку прокуроров, решивших вернуть муниципалитету трехкомнатную квартиру.

Совместный бизнес экс-начальника колонии и сына главы не пошел



В уголовном деле действующего замглавы Зеленодольского района — три эпизода. Первый — хищение путем мошенничества 1,3 млн рублей у казанских предпринимателей Евгения Роднищева и Мурата Манапова в 2008 году. На следствии потерпевшие рассказывали, как узнали от бывшего начальника свияжской колонии №5 Андрея Курнева, что Фоат Шамсиев (в ту пору — глава Нижневязовского поселения Зеленодольского района) ищет покупателей на паевые земли.

Дальше, по версии следствия, на личной встрече с Шамсиевым в казанском офисе бизнесменов была достигнута договоренность: глава выкупает земельные паи, оформляет на своего сына, а тот передает полученный участок в ООО «Терра Парк» для возведения коттеджного поселка. Учредителями «Терры» выступили Роднищев, сын главы Ильнур Шамсиев и жена Курнева. Забегая чуть вперед, отметим, сын главы сначала подтверждал свое номинальное участие в «Терре», позже заявил, что его подпись на учредительных документах фальсифицировали, однако экспертиза его версию не подтвердила.

Потерпевшие сообщили следствию: для выкупа паев чиновник-организатор попросил у них сначала полмиллиона рублей, потом еще 800 тыс. рублей. Говорили, что первую часть в 2008-м отдали наличными, вторую — переводом. Однако до выделения земли и строительства дело так и не дошло, и «Терра» спустя годы была ликвидирована. А участок в 50,96 га близ деревни Улитино путем выкупа паев в 2008 году получила фирма «Агросельхозпродукт», а потом продала за 4 млн рублей «Ростсельхозинвесту» (78,4 тыс. рублей за гектар). Для сравнения: один из пайщиков получил за свои 6 га всего 5 тыс. рублей — поверив скупщику, который выдал себя… за врача, который якобы собирается строить реабилитационный центр.

Сам Фоат Шамсиев заявлял, что с потерпевшими даже не знаком, никогда с ними не встречался, денег не получал, а участвовать и влиять на продажу паев не мог. Показания экс-сотрудника ФСИН Курнева обвиняемый расценил как месть за отказ узаконить построенный без разрешения дом этого свидетеля.

До выделения земли и строительства дело так и не дошло



Как исполком не заметил ущерба

Второй эпизод в деле квалифицировали как превышение должностных полномочий, повлекшее отчуждение 15 участков общей площадью 5,4 тыс. кв. метров в 2009—2011 годах. По версии следствия, глава поселения давал указания председателю СНТ «Воложка» Олегу Коклюгину задним числом включить своих знакомых в члены товарищества и выдать документы для оформления земельного участка, причем уже за границами СНТ, то есть на муниципальной земле сельхозназначения. Однако вскрылся этот факт лишь через несколько лет.

Из ПИЗО района документы шли на стол руководителю исполкома района Сергея Батина либо исполнявших его обязанности, и постановлением исполкома участки предоставлялись в собственность, по дачной амнистии. В числе владельцев оказались жена Шамсиева, его брат и гражданская супруга брата. Ущерб муниципалитету эксперты оценили в 3,9 млн рублей. Участки попали под арест. Статус потерпевшего получил исполком Зеленодольского района, ранее не признававший себя «пострадавшей стороной». Следствие считает, что действия обвиняемого «привели к дезорганизации деятельности органов местного самоуправления и подрыву авторитета органов власти в целом».

Первоначально в этом деле фигурировали 23 участка, однако позже выяснилось, что 8 из них были выделены хоть и с нарушением закона, но в границах земель товарищества.

В ходе предварительного следствия Фоат Шамсиев утверждал, что в деятельность садоводческих товариществ не вмешивался, на председателя «Воложки» не давил и тот его просто оговаривает, чтобы переложить ответственность. При этом Шамсиев уверен, что выделение земель всем садоводам «Воложки», включая его родственников, было законным. Ту же позицию занимали его адвокаты еще при рассмотрении первых ходатайств об аресте. В частности, по данным защиты, схема расположения участков СНТ на берегу Волги утверждалась еще Сергеем Когогиным (гендиректор ОАО «КАМАЗ», возглавлял Зеленодольский район в 1994—1999 гг., — прим. ред.)

Первоначально в деле фигурировали 23 участка, однако позже выяснилось, что 8 из них были выделены хоть и с нарушением закона, но в границах земель товарищества. Фото multilisting.su

Склад превращается...

По третьему эпизоду Шамсиева-старшего обвиняют в превышении полномочий в пользу родственников. По версии следствия, чиновник поспособствовал тому, чтобы собственниками трехкомнатной служебной квартиры муниципалитета стали его сын и внук. Причем в обход очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Следствие выяснило, что на учет в эту очередь главный инженер МУП «Нижневязовской жилкомсервис» Ильнур Шамсиев даже не вставал. Поскольку проживал с семьей в доме с родителями площадью 225 «квадратов» и под норматив нуждающегося не попадал. Однако семье стало тесно, и о помощи ценному сотруднику исполком попросил начальник МУПа.

В результате в феврале 2009-го сыну главы поселения дали в том же поселении служебную квартиру площадью 66,9 кв. м. Кстати, из трех членов жилищно-бытовой комиссии исполком против этого решения голосовал лишь один — председатель комиссии.

В июле того же года уже сам глава включил это жилье в реестр муниципальной собственности, а в ноябре руководитель исполкома поселения исключил квартиру из числа служебного жилья. После чего с Ильнуром Шамсиевым был заключен договор соцнайма. А уже в марте 2011-го Шамсиев-старший лично подписал договор о передаче той же квартиры в равных долях в собственность своим сыну и внуку. Ущерб бюджету следствие оценило в 1,4 млн рублей. Фоат Шамсиев и в этой части с обвинением не согласен, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

Уголовное дело было направлено в суд в ноябре 2017-го, а прокурорский иск к Ильнуру Шамсиеву и его супруге — еще в августе. Надзорное ведомство требует признать недействительными договоры социального найма и приватизации по этому объекту, чтобы вернуть недвижимость муниципалитету. Шамсиевы же считают, что на всех этапах переход имущества был законным, более того, в качестве служебного жилья они получали вообще не квартиру, а нежилой и крайне запущенный склад бывшей аптеки (!), так что капитально вложились в его ремонт и теперь проживают вместе с тремя детьми. Чтобы соблюсти и их интересы, в гражданском споре принимают участие и органы опеки.

Очередное заседание по прокурорскому иску запланировано в Зеленодольском суде также на 14 декабря.