«Ритуальное дело»: за что экс-директору казанских кладбищ заносили миллионы?

Бывший глава МУП «Ритуал» Казани признал факт получения миллионных сумм от бизнесмена, но опроверг назначение этих средств

Лишь частично признал свою вину по делу о взятке в три миллиона рублей бывший гендиректор казанского МУП «Ритуал» Павел Чепиленко. Сегодня на заседании суда он заявил, что действительно получал «откат» от предпринимателя, но не оказывал при этом ни покровительства, ни давления. Деньги же он якобы тратил на нужды самого МУП. Свидетель, впрочем, утверждает прямо противоположное. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Чепиленко вне «Ритуала»

Сегодня на заседание в Советский районный суд помещенный под домашний арест Павел Чепиленко прибыл в сопровождении адвоката, но без представителя УФСИН. Он объяснил сотрудникам суда, что один из двух прикрепленных к нему сотрудников заболел, второй занят в других судах — вот он и путешествует в малой компании.

В ноябре 2017 года, через месяц после задержания, Чепиленко ушел с поста гендиректора МУП «Ритуал», подконтрольного мэрии Казани предприятия ритуальных услуг. Сейчас этот пост занимает Константин Винников.

Чепиленко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от индивидуального предпринимателя Мелузова. Согласно обвинительному заключению, Чепиленко в декабре 2016 года потребовал с Мелузова деньги за помощь в выигрыше тендера на поставку гранитных заготовок для надгробий в течение 2017 года стоимостью в 32,8 млн рублей, а также за «общее покровительство».

Общий размер переданных средств превышает 3 млн рублей. Из обвинительного заключения также следует, что суммы передавались в несколько заходов (позже выяснится, что каждый такой платеж был привязан к поступлению денег от самого «Ритуала» за поставку продукции). Чепиленко взяли сотрудники УФСБ по РТ после следственного эксперимента: экс-глава МУП пришел за деньгами домой к Мелузову, где были установлены прослушивающие устройства.



Согласно обвинительному заключению, Чепиленко в декабре 2016 года потребовал с Мелузова деньги за помощь в выигрыше тендера на поставку гранитных заготовок для надгробий. Фото kzn-ritual.ru



Напомним, что на заседании по избранию меры пресечения Чепиленко свою вину признал. Однако сегодня экс-глава «Ритуала» и его адвокат попросили суд удалить корреспондента «Реального времени» из зала, заявив, что «вина подсудимого еще не доказана». Процесс оставили открытым для СМИ, и выяснилось, что у Чепиленко есть свой взгляд на то, в чем его обвиняют. И этот взгляд отличается от позиции обвинения.



Брал, но не взятку

— Признаю вину частично. Признаю получение денег, отрицаю, что помогал выиграть конкурс. [Отрицаю] попустительство, помощь в выигрыше, воздействие на его (предпринимателя Мелузова, — прим. ред.) хозяйственную деятельность, так как мы работали на четких договорных отношениях, — заявил суду Чепиленко.

Чепиленко также опроверг то, что деньги получал для личной выгоды, хотя и признал, что нарушение закона в его действиях есть. Получается довольно странная ситуация: предприниматель приносил наличные гендиректору предприятия, но тот за это ничего не делал и не собирался — зачем же тогда предприниматель вообще что-то платил и куда ушли эти деньги?

Этот вопрос оставался без ответа на протяжении всего заседания суда. Адвокат пообещал, что все станет понятно после допроса подсудимого, который сегодня не провели. Уже после заседания он объяснил позицию корреспонденту «Реального времени».

— [Чепиленко] забирал свои же деньги, МУП «Ритуал». И эти деньги он тратил на развитие МУП. Он копал скважины за счет этих средств, тракторы чинил, компьютеры, видеонаблюдение ставил. Это не взятка. Но это приплетено так. Чепиленко не использовал [деньги] в своих целях, использовал в целях развития МУП.

Адвокат пообещал, что все станет понятно после допроса подсудимого, который сегодня не провели. Фото Олега Тихонова

«Мое предположение»

Свидетель, тот самый предприниматель Евгений Мелузов, на допросе привел иную информацию. Помощь Чепиленко в заключении тендера, по словам свидетеля, выражалась в том, что тот подсказал предпринимателю, какую сумму следует написать в заявке. В итоге он выиграл тендер, предложив цену в 32,78 млн рублей.

Также Чепиленко, по словам свидетеля, намеками давал понять предпринимателю, что если тот откажется платить, то «Ритуал» будет задерживать выплаты по контракту, и предпринимателю придется идти в суд. Для предпринимателя это был далеко не лучший сценарий — таким образом он мог оказаться без оборотных средств.

Однако именно к этому утверждению свидетеля возникло больше всего вопросов у стороны защиты. В ходе допроса адвокат попытался доказать, что утверждения о давлении со стороны Чепиленко — не более чем предположение свидетеля.

— Вы сказали, что он мог «палки в колеса вставлять»? — спросил защитник Чепиленко

— Естественно, он же являлся директором МУП «Ритуал», — ответил свидетель.

— Но вы же там не работали? Чем это регулировалось у вас?

— Договором.

— То есть он никак не мог повлиять на вас? Или вы считаете, что он мог нарушить закон?

— Считаю, что мог.

— Но это было ваше предположение?

— Мое предположение.

По словам Мелузова, МУП «Ритуал», составляя контракт, завысило цены по сравнению с обычными оптовыми расценками на подобную продукцию. Фото kzn-ritual.ru



Наценки на надгробия

Мелузов также рассказал, как формировались суммы взяток. По его словам, МУП «Ритуал», составляя контракт, завысило цены по сравнению с обычными оптовыми расценками на подобную продукцию. Завышение по различным позициям составляло от 20 до 40%. Однако сверхприбыли Мелузов от этого не получил: большую часть предприниматель, по собственным словам, в итоге отдавал Чепиленко, а себе оставлял около 5% от наценки.

Мелузов рассказал, что Чепиленко рассчитывал каждый такой взнос по своим таблицам и не поддавался уговорам предпринимателя снизить сумму. К слову, все возрастающий объем взносов и побудил предпринимателя обратиться в ФСБ.

При этом и Чепиленко, и Мелузов заявили, что в итоге в тендере все равно участвовал только один предприниматель — сам Мелузов. Это противоречит показаниям другого свидетеля, главного бухгалтера «Ритуала» Розы Шарафутдиновой: она рассказала, что был и второй участник, но при прочих равных условиях в предложении Мелузова значилась меньшая цена. Из данных госзакупки следует, что второй участник — индивидуальный предприниматель Руслан Татаров из Тамбова, он предложил сумму в 32,82 млн рублей, на 50 тысяч больше, чем у Мелузова.

Шарафутдинова добавила, что фактически по договору за 2017 год выплатили не 32, а около 28 млн рублей, что допускалось контрактом. Это связано с постоянно меняющимся спросом на надгробия. Оплата проходила постепенно, за каждую новую партию.

Отметим, что главбух Шарафутдинова работает в «Ритуале» уже 20 с лишним лет, а до этого работала в налоговых органах. И о работе своей она отзывается с соответствующим отношением: «У нас стабильное предприятие, нет задержки по зарплатам, нет задержки по налогам, повлиять на это ничто не могло».

На допросе Шарафутдинова исключила возможность того, что оплата по договорам могла быть задержана. Об этом же заявлял и Чепиленко. Мезулов согласился, что ранее задержек по оплате у МУП «Ритуал» не было.

Шарафутдинова вместе с Чепиленко входила в состав конкурсной комиссии предприятия, всего в ней было пять человек. Трех других членов комиссии, юриста, экономиста и главу отдела снабжения, допросят как свидетелей на следующем заседании суда.