В Балтасях после возбуждения уголовного дела уволилась глава ПИЗО

Сегодня Балтасинский райсуд планировал рассмотреть ходатайство Следкома по РТ об отстранении 51-летней Зифы Зариповой от должности председателя Палаты имущественных и земельных отношений Балтасинского района. Она подозревается в покушении на получение взятки.

Как сообщили «Реальному времени» в Арском межрайонном следственном отделе, судебное заседание сегодня не состоялось, поскольку подозреваемая чиновница принесла в суд документ об увольнении. Пост главы ПИЗО она покинула добровольно 2 апреля.

Уголовное дело в отношении Зифы Зариповой было возбуждено 28 марта. По версии следствия, с 9 января по 7 февраля 2018 года чиновница, «действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вымогала незаконное денежное вознаграждение у жительницы Балтасинского района за незаконные действия по отчуждению земельного участка площадью около 2,5 тысяч квадратных метров». В деле фигурирует и сумма предполагаемого вознаграждения — 20 тысяч рублей.

После начала уголовного преследования Зарипова написала явку с повинной и полностью признала вину.

Ранее в Балтасинский суд было направлено дело действующего главы исполкома района.