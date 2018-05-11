Замглавы Зеленодольского района попал под амнистию

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Накануне в Зеленодольске был оглашен приговор 57-летнему замглавы Зеленодольского района Фоату Шамсиеву, который обвинялся в мошенничестве с получением 1,3 млн рублей и в двух эпизодах превышения должностных полномочий — по незаконному оформлению квартиры на сына и отчуждению 15 муниципальных участков.

Уголовное преследование Шамсиева суд прекратил за сроком давности. Соответствующее ходатайство заявил гособвинитель, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Действия Шамсиева еще по двум эпизодам суд квалифицировал как злоупотребление полномочиями, приговорил его к штрафу в размере 150 тысяч рублей и тут же освободил от наказания в связи с амнистией.

Смягчающими обстоятельствами в деле чиновника были признаны его возраст, отсутствие судимости, наличие на иждивении трех малолетних детей.

При этом сам Шамсиев вину так и не признал.