Работа на земле: как глава Арской ПИЗО ипотеку гасил

МВД, прокуратура и Следком вскрыли перепродажу муниципальных земельных участков через подставных участников торгов

Руководитель Арского представительства Госжилфонда Татарстана Камиль Гумеров стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями на прежнем месте службы. По версии следствия, на посту главы Палаты имущественных и земельных отношений района Гумеров торговал муниципальным имуществом с выгодой для себя. «Реальному времени» удалось выяснить подробности.

Выемка УБЭП с уголовными последствиями



За свои 48 лет Камиль Гумеров сменил несколько руководящих постов. В 2008 году он возглавил ПИЗО Арского района, с 2015-го работал заместителем главы исполкома Арска, теперь вот представляет Госжилфонд в родном и соседних районах.

Повод сомневаться в бескорыстии этого чиновника нашли в 2018 году сотрудники УБЭП МВД Татарстана — проводили выемку и анализ документов по земельным сделкам и обнаружили, что в муниципальных торгах нередко участвовали одни и те же лица, а потом участки перепродавались в три раза дороже. Дальше, по данным «Реального времени», информация попала к прокурору Арского района Ринату Ситдикову, и он по результатам проверки направил материалы в Следком, усматривая признаки преступления в действиях должностных лиц администрации района.

21 июня в Арском межрайонном следственном отделе было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего председателя Арской ПИЗО Камиля Гумерова и неустановленных лиц районной администрации. Задерживать и настаивать на посадке подозреваемого следователи не стали — получили его признание.

По данным следствия, преступление было совершено в период, когда главой Арского района был Алмас Назиров. Фото arsk.tatarstan.ru



Организатор торгов и подставной покупатель

По данным следствия, преступление было совершено в период, когда главой Арского района был Алмас Назиров, позже занявший пост главы Минлесхоза РТ и со скандалом покинувший его в январе этого года. Напомним, на последнем антикоррупционном совете обнародовали возврат в собственность Арского муниципалитета 70,96 га. Источники «Реального времени» утверждают — вернули имущество аж на 20 млн рублей Назиров и его близкие на фоне уголовного дела в отношении неустановленных лиц.

В материалах по Гумерову пока фигурирует куда более скромная сумма, правда, в Следкоме предрекают появление новых эпизодов. Выяснилось, в 2012 году арские власти отдали под индивидуальную и жилищную застройку территорию старого парка практически в самом центре города и размежевали 60 участков на новоявленной улице Березинке. А дальше стали выставлять участки на торги, но желающих купить их при довольно невысокой стартовой цене почему-то практически не было. Может, потому что информация о продаже должным образом не публиковалась?

Так, в интересующий следствие день в декабре 2013 года на торги по пяти земельным лотам заявились всего два участника, которые друг с другом не конкурировали. Причем один из этих двоих, назовем его Иванов, участвовал в торгах по участку 875 «квадратов» по просьбе главы ПИЗО Гумерова и получил землю под строительство в центре Арска всего за 131 тысячу рублей. А в апреле 2015-го продал ее уже за 500 тысяч, из которых себе оставил лишь 20, вручив остальное Гумерову. Такова версия следствия, которую фиктивный покупатель и подозреваемый чиновник уже подтвердили на допросах.

При этом экс-председатель ПИЗО признался, что участки в том старом парке оценивались вроде бы по рыночной стоимости — 150—200 рублей за «квадрат», но реально перепродать их можно было дороже, и он «тоже решил так заработать», чтобы погасить ипотеку. Вот только лично на себя оформить землю не мог, поэтому попросил знакомого, сам оформил за него заявку, внес задаток и стоимость по договору купли-продажи.

В Пестрецах по делу о незаконной раздаче муниципальных земель привлекается Азат Валиуллин, экс-глава исполкома района. Фото pestreci.tatarstan.ru

Председатели ПИЗО «в законе»

Как утверждает источник «Реального времени», следователи нашли еще минимум один участок на той же улице Арска, уплывший из муниципальной собственности по схеме с подставным покупателем. Причем оба участка уже застроены. Расследование продолжается.

Тем временем в соседнем районе недавно осудили сразу двух коллег Гумерова — экс-председателей Балтасинской ПИЗО. За покушение на взятку в 20 тысяч рублей 51-летняя Зифа Зарипова получила 1,5 года исправительных работ условно с испытательным сроком в год. По версии следствия, с 9 января по 7 февраля 2018 года чиновница, «действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вымогала незаконное денежное вознаграждение у жительницы Балтасинского района за незаконные действия по отчуждению земельного участка площадью около 2,5 тысячи квадратных метров». Вину Зарипова полностью признала.

Предшественник этой дамы на том же посту Фаниль Ибенеев был осужден за превышение должностных полномочий. В суде установлено, что в ноябре 2014 года чиновник незаконно заключил договоры на передачу аварийных жилых помещений в собственность 13 граждан. После чего те приняли участие в госпрограмме по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и неправомерно получили бюджетные средства на улучшение своих жилищных условий. К действиям бывшего председателя ПИЗО районный суд отнесся крайне гуманно, назначив Ибенееву уголовный штраф в 50 тысяч.

Под уголовное преследование в этом году попал и бывший председатель ПИЗО Пестречинского района Азат Закиров. Наряду с ним по делу о незаконной раздаче муниципальных земель привлекается Азат Валиуллин, экс-глава исполкома района.