«Из личной заинтересованности в форме карьеризма»: в Казани амнистировали Швецова

С осужденного за должностное преступление экс-чиновника из Татарстана сняли судимость, но обязали возместить государству ущерб в 13 млн рублей

Сегодня президиум Верховного суда Татарстана рассмотрел кассационную жалобу в интересах 51-летнего экс-директора ФГУП «Центр подтверждения качества продукции и услуг» (ЦПКПУ) Игоря Швецова. Ранее он признал вину и получил условный срок за превышение должностных полномочий, которое повлекло ущерб казне в 13 млн рублей — стоимость госквартиры в Москве, отчужденной в пользу казанского ЗАО «БАРС Груп». Вот только возмещать ущерб бюджету Швецов не спешил — надеялся, что суд освободит его и от иска.

На заседание президиума Верховного суда РТ осужденный экс-руководитель ФГУП «ЦПКПУ» (ликвидировано в декабре 2014 года, правопреемник — АО «ЦПКПУ») пришел без адвоката. Комментировать свою позицию журналисту «Реального времени» наотрез отказался и был явно недоволен вниманием к своему делу.



Строителям электронной площадки — московскую квартиру

29 мая 2017 года Вахитовский райсуд Казани установил, что директор вышеназванного ФГУП Игорь Швецов «из личной заинтересованности в форме карьеризма» вышел за пределы своих полномочий и «при явном отсутствии экономической обоснованности и целесообразности» для своего предприятия заключил от его имени взаимосвязанные крупные сделки с ЗАО «БАРС Груп». Причем не стал согласовывать свои действия с собственником ФГУП — территориальным управлением Росимущества, что в итоге обернулось ущербом для федерального государственного унитарного предприятия.

По версии ГСУ МВД Татарстана, в мае 2013 года директор ФГУП поручил юристу предприятия подготовить на основе представленных им документов извещение о проведении закупки с начальной ценой 2,98 млн рублей. За эту сумму исполнитель должен был разработать электронную площадку по реализации арестованного имущества. Хотя такая площадка уже имелась у федерального агентства по управлению госимуществом. Контракт был заключен с победителем аукциона — ЗАО «БАРС Груп» (гендиректор Тимур Ахмеров), причем его соперником на торгах было ООО «НТЦ Лайн» (гендиректор Галина Ахмерова, она же замгендиректора в «БАРС Груп»). Впрочем, претензий у следствия к победителю не было.

В июле 2013-го Швецов подписал акт приемки работ, а уже в июле поручил провести новую закупку — на модернизацию и сопровождение все той же электронной площадки уже за 6,7 млн рублей. И вновь победу на аукционе одержал «БАРС Груп», выполнил не нужную государству, по мнению следствия, работу, которая в ноябре была принята заказчиком, однако ввиду отсутствия средств у ФГУП оплату двух контрактов исполнителю пришлось выбивать через суд. В феврале 2014-го Арбитражный суд РТ постановил взыскать с ФГУП «ЦПКПУ» 9,7 млн рублей, в апреле решение вступило в силу, а в августе того же года приставы наложили арест на служебную квартиру ФГУП в московской 12-этажке на улице Абрамцевской. По данным следствия, эта недвижимость должника была оценена в 13 млн 130 тысяч рублей, но реализовать ее в законный срок приставы не смогли, а потому уже в ноябре 2014-го передали… взыскателю. В марте 2015-го «БАРС Груп» получил свидетельство о праве собственности на этот объект, а государство его лишилось.

Игорь Швецов вышел за пределы своих полномочий и от имени своего предприятия заключил крупные сделки с ЗАО «БАРС Груп». Фото Максима Платонова



«В реализации не участвовал, денежные средства не получал»

На суде обвиняемый Игорь Швецов заявил, что с обвинением полностью согласен, вину в превышении полномочий признает, и ходатайствует о рассмотрении дела в особом порядке. Гособвинитель не возражал, представитель потерпевшего АО «ЦПКПУ» с особым порядком согласился. В прениях представитель прокуратуры просил отправить Швецова на 2 года в колонию-поселение, однако суд ограничился условным сроком в 1,5 года с испытательным сроком 2 года. Иск потерпевшего предприятия к подсудимому был удовлетворен на сумму 12 млн 895 тысяч рублей, с учетом того, что Швецов успел погасить. Арест на нежилое помещение фигуранта в Боровом Матюшино суд сохранил до погашения гражданского иска.

Обжаловать этот приговор в апелляции ни защита, ни обвинение не стали. Однако под конец года в президиум Верховного суда РТ поступила кассационная жалоба от адвоката осужденного Сафии Осиповой. Как сообщила президиуму судья-докладчик Лариса Имамова, Осипова ставит вопрос «о пересмотре приговора в части гражданского иска», обращая внимание на то, что «Швецов никаких действий по реализации квартиры не производил и денежные средства от сделки не получал», а действия судебных приставов прежним собственником имущества не оспариваются. Кроме того, по мнению защиты, удовлетворение иска «повлекло неосновательное обогащение» потерпевшей стороны, так как в собственности ЦПКПУ остался программный комплекс для электронных торгов арестованным имуществом.

В общем, адвокат Осипова в своей жалобе просила приговор — в части удовлетворения иска почти на 13 млн рублей — отменить. А еще амнистировать Швецова и снять с него судимость. Последнее требование на заседании президиума ВС РТ неожиданно поддержала заместитель прокурора РТ Юлия Наумова. Она объяснила, что при вынесении приговора Игорю Швецову райсуд нарушил постановление Госдумы РФ от 24 апреля 2015 года об амнистии в честь 70-летия Победы в ВОВ — не применяли это постановление к наказанному условным сроком за нетяжкое (по ч. 1 ст. 286 УК РФ) преступление, совершенное до объявления амнистии. «От наказания Швецов не освобожден, судимость по оспариваемому приговору не снята. Хотя обстоятельства, препятствующие применению акта амнистии, по делу отсутствуют», — подытожила свою речь Наумова.

Юридически несудимому экс-чиновнику все же придется отвечать за то, в чем он признался, большими деньгами. Фото facebook.com/igor.shvetsov.98



Сам осужденный был краток. «Ваша честь, я бы хотел поддержать доводы адвоката, указанные в жалобе», — сказал он членам президиума во главе с председателем Верховного суда РТ Ильгизом Гилазовым. Вернувшись из совещательной комнаты, Гилазов огласил решение президиума: приговор райсуда изменить, освободив Швецова от назначенного наказания со снятием судимости по амнистии. «В остальном приговор оставить без изменения», — объявил председатель ВС РТ. В общем, юридически несудимому экс-чиновнику все же придется отвечать за то, в чем он признался, большими деньгами.

Битва за поликлинику

В ходе расследования уголовного дела Швецова силовикам пришлось разбираться в подоплеке скандала вокруг другого объекта недвижимости — пятиэтажного здания выстроенной еще КАПО поликлиники на улице Копылова в Казани. В 2003-м оно было передано в аренду ЗАО «Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района» (далее — КДЦ), в 2008-м Росимущество распорядилось передать социальный объект на баланс муниципалитета, однако позже передумало и оставило его федеральным, передав в собственность тому самому ФГУП «Центр подтверждения качества продукции и услуг».

Дальше ФГУП стало настаивать на освобождении одного из этажей, а на аренду остальных площадей — поднимать цены. Так, по договору от 1.01.2012 года за аренду каждого квадратного метра ЗАО должно было выплатить 57 рублей, однако до истечения договора, в октябре 2012-го, Швецов, по данным следствия, направил арендодателю требование о переоценке размера платы до 340 рублей за «квадрат», с учетом рыночных ставок. Обслуживающая тысячи жителей Авиастроительного района клиника оказалась не готова платить по рыночным ценам. Возникли опасения, что у федеральных чиновников есть желание выселить медиков с пациентами и продать здание. История ударила и по имиджу прежнего руководителя ТУ Росимущества Елены Паткиной, ныне привлекаемой к уголовной ответственности.

В ходе расследования уголовного дела Швецова силовикам пришлось разбираться в подоплеке скандала вокруг пятиэтажного здания поликлиники на улице Копылова. Фото kazved.ru

Директор КДЦ продолжил вносить плату по прежней ставке, и в середине 2013-го ФГУП обратилось в арбитраж с иском о взыскании задолженности на сумму 13,9 млн рублей. Суд первой инстанции в иске отказал, апелляция же удовлетворила требования лишь на 875 тысяч рублей, посчитав повышение ставок до истечения срока договора незаконным.

В свою очередь, КЗИО исполкома Казани добился признания незаконными действий чиновников Росимущества, отказавших в передаче здания на Копылова муниципалитету. И в июле 2013-го 11-й апелляционный арбитражный суд согласился с таким решением, обязав ТУ Росимущества сдать поликлинику городу в месячный срок. Любопытно, что, выиграв эту битву, клиника в 2014-м… переехала в новое здание.