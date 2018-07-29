Башкирская неделя: убийство топ-менеджера УМПО, Мурзагулов vs Хабиров и хадж-скандал

Главные события недели Башкортостана: раскрыто громкое убийство, Госдума приняла закон о нацязыках, а уфимские власти наконец открыли мост через Белую

На минувшей неделе в Башкирии произошло убийство заместителя коммерческого директора ПАО «ОДК-УМПО» Юрия Яшина, которое достаточно оперативно раскрыли следователи. Также Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о нацязыках. Кроме того, «Реальное время» проанализировало показатели вывода денег за рубеж, а также рассмотрело ситуацию вокруг Гумеровского месторождения и «конкурента» БСК.

Диспозиция в Гумеровском ущелье

Еще в июне глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал о планах создать высокотехнологичного и современного конкурента Башкирской содовой компании (БСК). Таким образом он решил доказать, что производство кальцинированной соды возможно и без разработки уникальных гор-шиханов.

Чтобы не уничтожать горы, известняк предлагается добывать на Гумеровском месторождении. Однако корреспондент «Реального времени» убедился, что защита природы в одном месте может негативно сказаться на экологии другого участка.

Кроме того, у компании, которая должна заняться созданием нового производства, тоже не все чисто. В офисе «Тау-нефтехима» прошли обыски. Правоохранители изъяли более 150 мешков с документами.

В офисе «Тау-НефтеХима» прошли обыски. Правоохранители изъяли более 150 мешков с документами… Фото Радика Вахитова



Из Башкирии за границу перевели $22,9 млн

Башкирия оказалась в числе лидеров среди регионов ПФО по темпам роста трансграничных переводов. Причем резко выросли как переводы из Башкирии за рубеж, так и наоборот.

За I квартал 2018 года из республики за границу перевели $22,9 млн. По сравнению с январем-мартом 2017-го этот показатель вырос на 48%.

При этом переводы из-за рубежа в Башкортостан выросли аж на 76%. В сумме в республику поступили переводы на $14,1 млн.

Челнинский «Хадж-фонд» не везет башкирских паломников

Почти 100 жителей Башкирии не могут отправиться в паломничество в Мекку. Они заплатили за поездку турфирме «Хадж-фонд» из Набережных Челнов и теперь требуют возбудить уголовное дело о мошенничестве. По другим регионам насчитывается еще около 500 клиентов фирмы, ждущих разрешения ситуации.

ООО «Хадж-фонд» лишилось аккредитации несколько месяцев назад и было исключено из списка хадж-операторов.

Представители туроператора, в свою очередь, заявляют, что их подставили и во всем виноваты представители ЦДУМ России. Якобы управление не передало компании квоты.

Почти 100 жителей Башкирии не могут отправиться в паломничество в Мекку

Закон о нацязыках окончательно принят

Госдума приняла закон о добровольном изучении языков во втором и третьем чтениях. После первого чтения были внесены поправки, однако удовлетворят ли они общественность, пока не ясно.

Депутат из Башкирии Рифат Шайхутдинов выбыл из числа открытых противников закона. Во время первого чтения он был одним из трех депутатов ГД, проголосовавших против проекта. Однако во время третьего чтения он попросту не явился.

Таким образом, против проголосовали только Ризван Курбанов и Валентин Шурчанов — депутаты от КПРФ из Дагестана и Чувашии соответственно.

Убийство топ-менеджера УМПО

На прошлой неделе произошло событие, напоминающее «лихие 90-е». 20 июля заместитель коммерческого директора ПАО «ОДК–УМПО» Юрий Яшин пропал с подземной стоянки своего дома в Уфе. В течение суток его тело было найдено под Сафроновским мостом с признаками удушения.

Уже в ночь на 24 июля правоохранители задержали подозреваемых в исполнении убийства и предполагаемого заказчика. СМИ стали писать о восьми задержанных, однако по официальной версии задержаны только пять человек. Сейчас все пятеро находятся под арестом.

По неофициальным данным, заказчиком выступил начальник Яшина — коммерческий директор предприятия Сергей Евстафьев. Ему же предъявлено обвинение.

Вероятной причиной убийства топ-менеджера УМПО стало наличие у него компромата на коллег. Обыски на предприятии позволили найти ряд финансовых документов и крупную сумму наличностью.

Вероятной причиной убийства топ-менеджера УМПО стало наличие у него компромата на коллег. Фото mkset.ru



Башкирский РБК переходит Назарову

Франшиза «РБК-Башкортостан» выходит из-под управления «Башинформа». Это стало важной новостью в медиасреде республики.

Контроль над редакцией получат структуры местного бизнесмена Андрея Назарова. Он является сопредседателем организации «Деловая Россия» и в разное время был депутатом Госдумы и советником главы РБ по инвестициям.

Назарову и его партнерам уже принадлежит франшиза РБК-ТВ.

Еще неизвестно, останутся ли работать в республиканской редакции те же журналисты. Пока они не получали соответствующих приглашений.



Баттл Мурзагулова и Хабирова, Бельский мост и блеклый старт ФК «Уфа» в Лиге Европы

Мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров станет «соперником» своего заместителя Ростислава Мурзагулова на выборах в городской совет депутатов. Бывший руководитель администрации главы РБ возглавил список кандидатов от «Единой России», став так называемым «паровозом».

При этом Мурзагулов, занимающий должность вице-мэра и пришедший вслед за своим начальником из Башкирии, возглавил предвыборный список «Партии перемен». Он рассказал «Реальному времени», что встречался с лидерами партии (Дмитрием Гудковым и Ксенией Собчак) и их «движение было обоюдонаправленным».

Власти Уфы наконец открыли старый мост через Белую после реконструкции. Эта новость стала радостной для жителей и гостей города, поскольку пробки на въезде и выезде из столицы РБ стали гораздо больше после закрытия моста. Однако радость продлится недолго, поскольку через пару лет его придется закрыть вновь для более масштабной реконструкции.

Власти Уфы наконец открыли старый мост через Белую после реконструкции. Фото ufacity.info

«Башинформсвязь» не смогла отбиться от требований «дочки» БЭСК по выплате долга в 622 млн рублей. Арбитраж встал на сторону «Башкирэнерго». При этом энергетики продолжают утверждать, что не хотят банкротства компании.

В то же время издательство «Башкортостан» окончательно признано банкротом. Теперь начнется процедура конкурсного производства. В сумме требования кредиторов превышают 350 млн рублей. Большая часть имущества издательства находится в залоге у принадлежащего правительству РБ «Регионального фонда». Основной кредитор — банк ВТБ — считает, что таким образом власти республики препятствуют переходу недвижимости в чужие руки.

Новым замминистра образования Башкирии назначена Альфия Галеева. До этого она возглавляла юротдел министерства. Ходят слухи, что именно она будет курировать вопросы национального образования.

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев обвинил в плагиате создателей логотипа «Живая Уфа». Он убежден, что стиль был скопирован с разработанного его студией символа для Ижевска.

ФК «Уфа» сыграл на домашнем стадионе первый европейский матч. Уфимцы не смогли развернуть ситуацию в свою пользу. Встреча со словенским «Домжале» закончилась со счетом 0:0. Этот результат оказался выгоднее гостям, чем «горожанам».

А в субботу в Уфе возле Дворца спорта прошел очередной митинг против пенсионной реформы. Организаторами выступили местные коммунисты. Акцию поддержали «Левый фронт», Штаб Навального в Уфе и другие политические силы. Участвовало несколько сотен человек.