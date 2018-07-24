В Башкирии обыски на УМПО позволили обнаружить крупную сумму наличных

Оперативники нашли у заместителя гендиректора «Уфимского моторостроительного производственного объединения» (УМПО) по безопасности Олега Овчинникова крупную сумму наличных.

Обыски на предприятии проводились в связи с убийством топ-менеджера УМПО Юрия Яшина.

Кроме денег у руководства предприятия были обнаружены компрометирующие документы, передает портал sobkor02.ru со ссылкой на источники.

Напомним, что в ночь на 24 июля правоохранители задержали восемь человек, подозреваемых в убийстве Яшина.