Новости происшествий

16:28 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Башкирии обыски на УМПО позволили обнаружить крупную сумму наличных

15:02, 24.07.2018

Оперативники нашли у заместителя гендиректора «Уфимского моторостроительного производственного объединения» (УМПО) по безопасности Олега Овчинникова крупную сумму наличных.

Обыски на предприятии проводились в связи с убийством топ-менеджера УМПО Юрия Яшина.

Кроме денег у руководства предприятия были обнаружены компрометирующие документы, передает портал sobkor02.ru со ссылкой на источники.

Напомним, что в ночь на 24 июля правоохранители задержали восемь человек, подозреваемых в убийстве Яшина.

Происшествия Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты