Башкирская редакция РБК перейдет от «Башинформа» к структурам Андрея Назарова — СМИ

Структуры сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова забирают франшизу «РБК-Башкортостан» у «Башинформа».

Перейдут ли в обновленную редакцию журналисты, работающие там, сегодня не известно, сообщает «Коммерсант».

С весны 2015 года права на франшизу РБК-ТВ также принадлежат Назарову и его партнерам, среди которых и владелец «Роскомснаббанка» Флюр Галлямов, отмечает издание.

«Башинформ» стал партнером РБК в августе 2015 года. Новостную поддержку сайта обеспечивает команда из пяти журналистов.